الأخبار العالمية

وفاة رئيس الوزراء الألباني السابق فاتوس نانو

فاتوس نانو رئيس وزراء ألبانيا السابق
31 أكتوبر 2025 23:53

توفي في العاصمة تيرانا، الجمعة، فاتوس نانو رئيس الوزراء الألباني السابق وأحد أبرز الشخصيات السياسية، عن عمر ناهز 73 عاما، بحسب ما أعلن رئيس الوزراء الألباني إيدي راما.
وُلد فاتوس نانو في تيرانا عام 1952، وهو ابن مدير سابق للتلفزيون الألباني، وبدأ مسيرته المهنية كخبير اقتصادي في معهد الدراسات الماركسية اللينينية عام 1978 خلال فترة حكم أنور خوجة.
عمل أستاذا للاقتصاد السياسي في جامعة تيرانا، ثم توجه نحو اقتصاد السوق وأصبح لفترة وجيزة رئيسا لوزراء حكومة انتقالية بعد سقوط النظام في ربيع العام 1990.
انتُخب نانو في يونيو 1992 رئيسا للحزب الاشتراكي الألباني، خليفة نظام الحزب الواحد، والذي اعتمد سياسة اقتصادية ليبرالية.
وأعيد تعيين نانو رئيسا للوزراء بين يونيو 1997 وأكتوبر 1998، ثم تولى المنصب مرة أخرى بين عامي 2002 و2005، قبل أن يضع نهاية لمسيرته السياسية ويسلم رئاسة الحزب الاشتراكي إلى رئيس الوزراء الحالي، إيدي راما.

المصدر: آ ف ب
