مطار برلين يوقف الرحلات الجوية بعد رصد مسيرة

مطار برلين يوقف الرحلات الجوية بعد رصد مسيرة
1 نوفمبر 2025 08:37

 تم تعليق حركة الطيران في مطار برلين لمدة ساعتين مساء الجمعة بعد رصد طائرة مسيرة، مما تسبب في تأخيرات وتحويل رحلات جوية.
وقال متحدث باسم مطار برلين براندنبورج لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إنه تم إيقاف العمليات من الساعة 0808 مساء (1908 بتوقيت جرينتش) حتى الساعة 0958 مساء.
وذكر أن المطار قد حصل منذ ذلك الحين على موافقة من هيئة الطيران على رفع القيود على الرحلات الليلية.
وأضاف المتحدث "نفترض أنه تم احتواء التهديد في الوقت الحالي".
وقال متحدث باسم الشرطة إنه في حوالي الساعة 8 مساء، أبلغ شاهد عن رؤية طائرة مسيرة، مما دفع السلطات إلى إغلاق المدرج الشمالي للمطار.
كما لاحظ ضباط في سيارة دورية طائرة مسيرة في وقت لاحق، لكنهم لم يتمكنوا من تحديد مكانها.
وتسببت الواقعة في استجابة كبيرة، بما في ذلك نشر مروحية تابعة للشرطة، مع انضمام مكتب الطيران الاتحادي الألماني أيضا إلى العملية.
ولم تتمكن الرحلات الجوية إلى بازل وأوسلو وبرشلونة من مغادرة المطار.
وتم تحويل رحلة من لندن إلى برلين إلى مطار هامبورج، حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، حيث أشار الطيار إلى نشاط لطائرة مسيرة.
كما تم إعادة تحويل رحلات إلى برلين قادمة من ستوكهولم وأنطاليا وهلسنكي، حسبما أظهرت جداول الرحلات الجوية.
وكان من المتوقع أن يستمر الهبوط المتأخر للطائرات حتى قبل منتصف الليل.
ونصح مطار برلين براندنبورج المسافرين بالتحقق من حالة الرحلات مع شركات الطيران الخاصة بهم.

