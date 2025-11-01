الأحد 2 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

البيت الأبيض يقيد وصول الصحفيين إلى منطقة الصحافة

البيت الأبيض يقيد وصول الصحفيين إلى منطقة الصحافة
1 نوفمبر 2025 09:13

فرض تنظيم جديد أصدره البيت الأبيض يوم الجمعة قيوداً على وصول الصحفيين إلى جزء من منطقة الصحافة، بما في ذلك مكتب المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، وتطلب من الصحفيين تحديد مواعيد للزيارات.
وفي السابق، كان الصحفيون المعتمدون يتحركون بحرية في قسم الصحافة.
وقال البيت الأبيض إن هذه الإجراءات ضرورية لأن المنطقة تستخدم أيضا لاتصالات مجلس الأمن القومي وقد تحتوي على وثائق سرية.
وانتقدت جمعية مراسلي البيت الأبيض، التي تمثل الصحفيين الذين يغطون البيت الأبيض، التغييرات، قائلة إنها تمنع المراسلين من استجواب المسؤولين وتقلل من الشفافية.
وتأتي هذه الخطوة وسط علاقات متوترة بين البيت الأبيض ووسائل الإعلام في الولاية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترامب.
واتهمت ليفيت الصحافة كثيراً بالتحيز وبتقديم تغطية غير نزيهة عن الرئيس. واقترح ترامب قبل أسابيع إمكانية نقل ممثلي وسائل الإعلام من البيت الأبيض إلى مبنى حكومي قريب.
وفي الآونة الأخيرة، قامت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) أيضا بتشديد قواعد وصول الصحفيين.

