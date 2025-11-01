الأحد 2 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
سيراليون تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي للشهر الحالي

1 نوفمبر 2025 10:05

 تتولى سيراليون اعتبارا من اليوم السبت، رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر نوفمبر الحالي، خلفاً للاتحاد الروسي.
ويعقد مندوب سيراليون الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير مايكل عمران كانو، مؤتمراً صحفياً ظهر يوم الإثنين المقبل، بتوقيت نيويورك، يطلع خلاله الصحافة المعتمدة على برنامج عمل المجلس بعد أن يجيز مجلس الأمن البرنامج في جلسة صباحية من اليوم ذاته.
ويتكون المجلس من 15 دولة، لكل منها صوت واحد، منها خمس دول دائمة العضوية، ولها حق النقض "الفيتو" وهي الاتحاد الروسي، وفرنسا، والصين، وبريطانيا، والولايات المتحدة الأميركية، و10 دول أعضاء غير دائمة تنتخب لمدة عامين من قبل الجمعية العامة حسب التوزيع الجغرافي المعتمد، وهي بالإضافة الى سيراليون، كوريا الجنوبية وبنما والباكستان وغويانا واليونان والجزائر وسلوفينيا والدنمارك والصومال.
ومجلس الأمن، هو أحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية الستة، التي تشمل الأمانة العامة والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية، إضافة الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس الوصاية وهو غير فعال.

المصدر: وام
