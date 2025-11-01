الأحد 2 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ترامب ينفي اتخاذه قرار بشن ضربات داخل فنزويلا

ترامب ينفي اتخاذه قرار بشن ضربات داخل فنزويلا
1 نوفمبر 2025 10:45

 نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الجمعة، أن يكون قد اتخذ قراراً بشن ضربات داخل فنزويلا ضمن حملة عسكرية ضد عصابات المخدرات.
وسأل أحد الصحفيين الرئيس ترامب على متن طائرة الرئاسة أير فورس ون أثناء توجهه إلى فلوريدا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع قائلا: "ترددت تقارير تفيد بأنكم تفكرون في شن ضربات داخل فنزويلا. هل هذا صحيح؟" فأجاب ترامب: "لا".
وعندما ألح عليه مجددا بشأن ما إذا كان قد تم اتخاذ قرار بهذا الشأن، قال ترامب: "لا، هذا غير صحيح." ولطالما توعد ترامب باتخاذ إجراءات صارمة ضد عصابات المخدرات.
وكان ترامب قد صرح في وقت سابق هذا الأسبوع قائلا: "أعتقد أننا سنقتل فقط الأشخاص الذين يجلبون المخدرات إلى بلادنا، حسنا سنقتلهم ، هل تعلمون ذلك؟ سيكونون أمواتا".
وطرح ترامب أيضا إمكانية شن عمليات برية، دون أن يذكر فنزويلا بالاسم.

المصدر: د ب أ
دونالد ترامب
