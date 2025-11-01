الأحد 2 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إعصار ميليسا يرهق الطواقم الطبية في جامايكا

إعصار ميليسا يرهق الطواقم الطبية في جامايكا
1 نوفمبر 2025 12:51

تعتزم جامايكا إقامة مستشفيات ميدانية في خمس أبرشيات غربية بعدما تسبب الإعصار ميليسا في أضرار واسعة النطاق للمرافق الصحية، حسبما قال وزير الصحة كريستوفر تافتون. ونقلت تقارير إعلامية محلية يوم الجمعة عن تافتون قوله إن هناك حاجة إلى دعم إضافي للأطباء والممرضات، الذين يبذل العديد منهم قصاري جهدهم.
وقال وزير النقل داريل فاز إن خدمات الكهرباء والمياه لا تزال معطلة في العديد من المناطق بسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، كما أبلغت محطات وقود في غرب البلاد عن انخفاض الإمدادات أو عدم وجودها.
وتعمل السلطات، بدعم من الشركاء والمنظمات الدولية، على تسريع عمليات التنظيف وتوزيع المساعدات الإنسانية بسرعة.
وحثت الجمعيات الطبية في جامايكا الأطباء على التطوع في مستشفى بلاك ريفر، وهي بلدة في جنوب البلاد تأثرت بشدة، لإراحة الزملاء الذين كانوا يعملون بشكل مستمر في المستشفى المتضرر منذ عدة أيام، حسبما ذكرت بوابة "نيشن وايد".
وقد قتل ما لا يقل عن 50 شخصا بسبب الإعصار ميليسا في منطقة البحر الكاريبي، من بينهم 19 شخصا في جامايكا، وأصيب كثيرون آخرون أو ما زالوا في عداد المفقودين.

أخبار ذات صلة
"ميليسا" أسوأ عاصفة تضرب جامايكا
إعصار "ميليسا" يصل إلى جزر البهاما مصحوباً برياح مدمرة
المصدر: د ب أ
إعصار
آخر الأخبار
تحت رعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد 2025-2026 يعقد فعالياته في أبوظبي
علوم الدار
تحت رعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد 2025-2026 يعقد فعالياته في أبوظبي
1 نوفمبر 2025
هدف ميسي لا يكفي لإنقاذ إنتر ميامي من السقوط!
الرياضة
هدف ميسي لا يكفي لإنقاذ إنتر ميامي من السقوط!
اليوم 13:44
سباليتي: يوفنتوس يعاني قليلاً!
الرياضة
سباليتي: يوفنتوس يعاني قليلاً!
اليوم 13:42
«نوتابل سبيش جودلفين» بطل «بريدرز كب مايل»
الرياضة
«نوتابل سبيش جودلفين» بطل «بريدرز كب مايل»
اليوم 13:30
«الحبتور» بطل كأس الهالوين للبولو
الرياضة
«الحبتور» بطل كأس الهالوين للبولو
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©