إعصار ميليسا يرهق الطواقم الطبية في جامايكا

تعتزم جامايكا إقامة مستشفيات ميدانية في خمس أبرشيات غربية بعدما تسبب الإعصار ميليسا في أضرار واسعة النطاق للمرافق الصحية، حسبما قال وزير الصحة كريستوفر تافتون. ونقلت تقارير إعلامية محلية يوم الجمعة عن تافتون قوله إن هناك حاجة إلى دعم إضافي للأطباء والممرضات، الذين يبذل العديد منهم قصاري جهدهم.

وقال وزير النقل داريل فاز إن خدمات الكهرباء والمياه لا تزال معطلة في العديد من المناطق بسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، كما أبلغت محطات وقود في غرب البلاد عن انخفاض الإمدادات أو عدم وجودها.

وتعمل السلطات، بدعم من الشركاء والمنظمات الدولية، على تسريع عمليات التنظيف وتوزيع المساعدات الإنسانية بسرعة.

وحثت الجمعيات الطبية في جامايكا الأطباء على التطوع في مستشفى بلاك ريفر، وهي بلدة في جنوب البلاد تأثرت بشدة، لإراحة الزملاء الذين كانوا يعملون بشكل مستمر في المستشفى المتضرر منذ عدة أيام، حسبما ذكرت بوابة "نيشن وايد".

وقد قتل ما لا يقل عن 50 شخصا بسبب الإعصار ميليسا في منطقة البحر الكاريبي، من بينهم 19 شخصا في جامايكا، وأصيب كثيرون آخرون أو ما زالوا في عداد المفقودين.