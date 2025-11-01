الأحد 2 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرئيسان الكوري الجنوبي والصيني يبدآن محادثات قمة

الرئيسان الكوري الجنوبي والصيني يبدآن محادثات قمة
1 نوفمبر 2025 14:45

بدأ الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونج أول محادثات قمة له مع الرئيس الصيني شي جين بينج اليوم السبت، ومن المتوقّع أن تركز المناقشات على نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية والتعاون الاقتصادي الثنائي.
وقبل المحادثات، أقام لي حفل استقبال رسمياً للرئيس الصيني بمناسبة زيارته الرسمية في متحف غيونغجو الوطني في مدينة غيونغجو الجنوبية الشرقية بكوريا الجنوبية، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.
وتأتي المحادثات على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك).
 وهذه الزيارة هي الأولى التي يقوم بها الرئيس الصيني لكوريا الجنوبية خلال 11 عاماً واللقاء الأول للرئيسين منذ تولى لي المنصب في يونيو. 
ويأتي اللقاء بعد محادثات منفصلة أجراها كل من الرئيسين مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أبرمت خلالها واشنطن وسول اتفاقاً تجارياً واستثمارياً سوف يسمح للشركات الكورية بنقل مليارات الدولارات إلى الولايات المتحدة سنوياً، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
وعلى النقيض، تراجعت العلاقات الاقتصادية التجارية بين الصين وكوريا الجنوبية، الأمر الذي ترك سول عالقة في وسط التوترات الأميركية الصينية، طبقاً لبلومبرج.
وعانت بعض الشركات الكورية الجنوبية في السوق الصيني، وسط زيادة المنافسة المحلية والتداعيات الناجمة عن نزاع يرجع لعِقد بشأن منظومة دفاع صاروخي أميركية. 

المصدر: د ب أ
الصين
كوريا الجنوبية
