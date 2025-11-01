الأحد 2 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
روسيا تدلي ببيان عن المعارك في بوكروفسك

لقطة من فيديو يظهر نزول جنود أوكرانيين في بوكروفسك
1 نوفمبر 2025 17:35

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إن قواتها هزمت فريقا من القوات الخاصة الأوكرانية التي هرعت إلى مدينة بوكروفسك في محاولة لمنع القوات الروسية من مواصلة تقدمها هناك.
في الأسبوع الماضي، قالت أوكرانيا إنها أنزلت قوات خاصة في بوكروفسك بطائرة هليكوبتر من طراز بلاك هوك. وشوهد ما لا يقل عن 10 جنود أوكرانيين ينزلون من طائرة هليكوبتر في أحد الحقول في مقطع فيديو.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها قتلت مجموعة القوات الخاصة التابعة للمخابرات العسكرية الأوكرانية.
وأضافت "جميع الجنود الأحد عشر الذين نزلوا من الهليكوبتر قُتلوا"، مشيرة إلى أن القوات الروسية تتقدم في بوكروفسك وتمشط المنطقة.
وقال مصدر عسكري أوكراني، طلب عدم الكشف عن هويته، في كييف إن أفراد مجموعة القوات الخاصة لم يلقوا حتفهم وأضاف أن العملية الأوكرانية الرامية إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة لا تزال جارية.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أحبطت محاولة جنود أوكرانيين من وحدة "سكالا" الهجومية للهروب من هريشين شمال غربي بوكروفسك عند تضييق الخناق على القوات الأوكرانية في المنطقة.
ويقع المنجم الوحيد في أوكرانيا الذي ينتج فحم الكوك، المستخدم في صناعة الصلب الضخمة سابقا، على بعد نحو 10 كيلومترات غربي بوكروفسك. وأعلنت شركة ميتنفيست الأوكرانية لصناعة الصلب في يناير الماضي وقف عمليات التعدين هناك.

المصدر: رويترز
