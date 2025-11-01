الأحد 2 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قتيلان ومصابون بإطلاق نار في جزيرة يونانية

قتيلان ومصابون بإطلاق نار في جزيرة يونانية
1 نوفمبر 2025 19:03

قُتل رجل وامرأة وأصيب 10 أشخاص على الأقل جراء إطلاق نار في قرية بجزيرة كريت اليونانية، اليوم السبت، فيما وصفه مسؤول كبير في الشرطة بأنه ثأر عائلي.
ولم تقدم الشرطة معلومات بعد عن المشتبه به الذي فتح النار في قرية فوريزيا.
وقال مسؤول ثان في الشرطة إن الهجوم جاء في أعقاب انفجار مساء أمس الجمعة في موقع بناء زرعت فيه قنبلة. وطلب المسؤولان في الشرطة عدم الكشف عن هويتيهما.
وكثيرا ما تشهد جزيرة كريت وقائع عنيفة بين العائلات بسبب نزاعات مدفوعة بأسباب منها الثأر.
وقال المسؤول الثاني إن كبار المسؤولين الأمنيين، ومنهم رئيس قوات الشرطة ورئيس وحدة مكافحة الجريمة المنظمة، في طريقهم إلى كريت.

أخبار ذات صلة
اليونان تعلن عن خطة بقيمة 2,5 مليار يورو لمواجهة الجفاف
اليونان تعرض تميُّزها الأدبي والإبداعي في «الشارقة الدولي للكتاب 2025»
المصدر: رويترز
اليونان
جزيرة كريت
إطلاق
إطلاق نار
آخر الأخبار
تحت رعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد 2025-2026 يعقد فعالياته في أبوظبي
علوم الدار
تحت رعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد 2025-2026 يعقد فعالياته في أبوظبي
1 نوفمبر 2025
هدف ميسي لا يكفي لإنقاذ إنتر ميامي من السقوط!
الرياضة
هدف ميسي لا يكفي لإنقاذ إنتر ميامي من السقوط!
اليوم 13:44
سباليتي: يوفنتوس يعاني قليلاً!
الرياضة
سباليتي: يوفنتوس يعاني قليلاً!
اليوم 13:42
«نوتابل سبيش جودلفين» بطل «بريدرز كب مايل»
الرياضة
«نوتابل سبيش جودلفين» بطل «بريدرز كب مايل»
اليوم 13:30
«الحبتور» بطل كأس الهالوين للبولو
الرياضة
«الحبتور» بطل كأس الهالوين للبولو
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©