الرئيس السوري يزور الولايات المتحدة هذا الشهر

قال توم براك المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، اليوم السبت، إن الرئيس السوري أحمد الشرع سيتوجّه إلى واشنطن في نوفمبر الحالي، لتوقيع اتفاق الانضمام إلى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش الإرهابي.

وردا على سؤال لصحافيين على هامش "حوار المنامة" في البحرين عمّا إذا كان الشرع سيزور واشنطن الشهر الحالي، قال براك "نعم"، مضيفا أنه سيوقع "على الأرجح" اتفاق الانضمام إلى تحالف مكافحة التنظيم الإرهابي.

ستكون هذه الزيارة الأولى للرئيس الشرع إلى واشنطن، والثانية له إلى الولايات المتحدة بعد مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي.

وفي مايو الماضي، التقى الشرع الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمرة الأولى في الرياض، خلال زيارة تاريخية تعهّد خلالها الرئيس الأميركي برفع العقوبات المفروضة على سوريا.