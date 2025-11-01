الأحد 2 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

عشرات القتلى والمفقودين جراء انزلاق تربة في كينيا

انزلاق تربة في كينيا
1 نوفمبر 2025 21:37

قضى 21 شخصا على الأقل ولا يزال أكثر من 30 في عداد المفقودين إثر انزلاق للتربة، اليوم السبت، نتج عن أمطار غزيرة في غرب كينيا، بحسب ما أفاد به وزير الداخلية.
وكتب كيبشومبا موركومن، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "تأكدنا من مقتل 21 شخصا في هذه المأساة، فيما لا يزال أكثر من 30 شخصا في عداد المفقودين وفق ما أفادت عائلاتهم".
ولفت وزير الداخلية إلى أن الحادث وقع في منطقة مركويت الشرقية، موضحا أن عمليات البحث والإنقاذ توقفت ليلا.
ونشر الصليب الأحمر الكيني صورا جوية من المنطقة أظهرت انزلاقات هائلة للتربة وفيضانات امتدت على مسافات شاسعة.
وأفاد بأنه ينسّق جهود الإنقاذ مع الحكومة، بما في ذلك عمليات الإجلاء الجوي للمصابين.
وأوضح، في بيان على موقعه الإلكتروني، أن "الوصول إلى بعض المناطق المتضررة ما زال صعبا للغاية بسبب الفيضانات والطرق المغلقة".

أخبار ذات صلة
«موانئ دبي العالمية» تدشن «نظام مجتمع الموانئ» لتعزيز التجارة الكينية
إيقاف حاملة الرقم القياسي العالمي للماراثون 3 سنوات
المصدر: آ ف ب
كينيا
انهيار أرضي
آخر الأخبار
تحت رعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد 2025-2026 يعقد فعالياته في أبوظبي
علوم الدار
تحت رعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد 2025-2026 يعقد فعالياته في أبوظبي
1 نوفمبر 2025
هدف ميسي لا يكفي لإنقاذ إنتر ميامي من السقوط!
الرياضة
هدف ميسي لا يكفي لإنقاذ إنتر ميامي من السقوط!
اليوم 13:44
سباليتي: يوفنتوس يعاني قليلاً!
الرياضة
سباليتي: يوفنتوس يعاني قليلاً!
اليوم 13:42
«نوتابل سبيش جودلفين» بطل «بريدرز كب مايل»
الرياضة
«نوتابل سبيش جودلفين» بطل «بريدرز كب مايل»
اليوم 13:30
«الحبتور» بطل كأس الهالوين للبولو
الرياضة
«الحبتور» بطل كأس الهالوين للبولو
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©