الأحد 2 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

سول تريد مساعدة الصين لاستئناف الحوار مع بيونغ يانغ

الرئيس الكوري الجنوبي يلتقي نظيره الصيني
1 نوفمبر 2025 22:05

أعرب الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونج، اليوم السبت، عن أمله في تعزيز التواصل الاستراتيجي مع الصين من أجل استئناف المحادثات مع كوريا الشمالية.
جاء ذلك خلال أول قمة للرئيس الكوري الجنوبي مع نظيره الصيني شي جين بينغ.
ورحب لي بزيارة شي الأولى إلى كوريا الجنوبية منذ 11 عاما لحضور قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) التي عقدت في مدينة جيونججو، جنوب شرق البلاد، معربا عن أمله في أن تضع قمتهما أساسا لـ"نتائج ملموسة" يمكن لشعبي البلدين أن يشعروا بها، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.
وأشار لي إلى أن التبادلات رفيعة المستوى بين الصين وكوريا الشمالية أصبحت أكثر نشاطا مؤخرا، واصفا ذلك بأنه تطور إيجابي يهيئ الظروف لتجديد العلاقات مع بيونغ يانغ.
وقال في كلمته "آمل أن تعزز كوريا الجنوبية والصين التواصل الاستراتيجي بينهما، وتستفيدا من هذه الظروف، وتعملان على استئناف الحوار مع كوريا الشمالية. ولا يمكن المبالغة في أهمية الأمن الإقليمي".
ووفقا لوسائل الإعلام الرسمية الصينية، دعا شي، سول إلى العمل مع بكين "لممارسة تعددية أطراف حقيقية" خلال اجتماعه مع لي، في الوقت الذي واصل فيه ترسيخ مكانة بكين كمدافع عن نظام التجارة العالمي.
وصرح وي سونج- لاك، مدير الأمن القومي الكوري الجنوبي أن لي أوضح خلال الاجتماع استراتيجيته لتحقيق نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، و"طلب ممارسة الصين لدور بناء للمساعدة في استئناف المحادثات مع كوريا الشمالية".
وأضاف وي "رد شي بأنه سيواصل بذل جهوده للمساعدة في حل القضايا المتعلقة بشبه الجزيرة الكورية وتعزيز السلام والاستقرار هنا". 

أخبار ذات صلة
الصين تطلق رحلة استكشافية عالمية جديدة للمحيطات
الرئيسان الكوري الجنوبي والصيني يبدآن محادثات قمة
المصدر: د ب أ
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
الصين
الحوار
آخر الأخبار
تحت رعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد 2025-2026 يعقد فعالياته في أبوظبي
علوم الدار
تحت رعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد 2025-2026 يعقد فعالياته في أبوظبي
1 نوفمبر 2025
هدف ميسي لا يكفي لإنقاذ إنتر ميامي من السقوط!
الرياضة
هدف ميسي لا يكفي لإنقاذ إنتر ميامي من السقوط!
اليوم 13:44
سباليتي: يوفنتوس يعاني قليلاً!
الرياضة
سباليتي: يوفنتوس يعاني قليلاً!
اليوم 13:42
«نوتابل سبيش جودلفين» بطل «بريدرز كب مايل»
الرياضة
«نوتابل سبيش جودلفين» بطل «بريدرز كب مايل»
اليوم 13:30
«الحبتور» بطل كأس الهالوين للبولو
الرياضة
«الحبتور» بطل كأس الهالوين للبولو
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©