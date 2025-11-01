الأحد 2 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ألمانيا.. إخلاء مركز تجاري في فرانكفورت بعد سماع فرقعة

الشرطة الألمانية تنتشر في مركز تجاري في فرانكفورت
1 نوفمبر 2025 22:44

تجري الشرطة في مدينة فرانكفورت، العاصمة المالية لألمانيا، عملية واسعة داخل أحد المراكز التجارية، بعد ورود بلاغات، اليوم السبت، عن سماع أصوات فرقعات داخل المركز.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت تلك الأصوات ناجمة عن ألعاب نارية أم عن إطلاق نار.
ولم تتمكن متحدثة باسم الشرطة من تأكيد التقارير الإعلامية التي تحدثت عن عملية توقيف في مركز "نوردفيست تسنتروم" في حي هيدرنهايم في فرانكفورت.

ونشرت مقاطع فيديو بهذا الخصوص على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن الشرطة أوضحت عبر منصة "إكس" أن الشخص الظاهر في الفيديو ليس مشتبها به.
وجاء في بيانها "الشخص الذي تم توقيفه مؤقتا كان يعيق إجراءات الشرطة، وقد أطلق سراحه لاحقا".
وبسبب أصوات الفرقعات، غادر عدد كبير من الزوار المركز التجاري على عجل كما لو كانوا يفرون من المكان، بحسب ما ذكرت شرطة فرانكفورت على منصة "إكس"، مما أسفر حتى الآن عن إصابة ما يصل إلى ثمانية أشخاص بجروح طفيفة.
وأضافت متحدثة باسم الشرطة أن الوضع ما زال غير واضح.

أخبار ذات صلة
لاعب يتعرض للإساءة في الدوري الألماني
الأردن وألمانيا تربطان انتشار «القوة الدولية» بتفويض مجلس الأمن

وأفاد مصور تابع لوكالة الأنباء الألمانية بتطويق المنطقة المحيطة بالمركز التجاري على نطاق واسع، وبوقوف أفراد شرطة مسلحين برشاشات أمام المبنى، بينما ينتظر العديد من الأشخاص في الهواء الطلق، وتعمل الشرطة والإطفاء بقوات كبيرة في الموقع. 

وقالت المتحدثة باسم الشرطة إن هناك فرق طوارئ موجودة في المكان لتكوين صورة دقيقة عن الموقف، مشيرة إلى أن المبنى يتم إخلاؤه حاليا.
من جانبها، كتبت إدارة إطفاء فرانكفورت، على منصة "إكس"، أن هناك عملية كبيرة في مركز "نوردفيست تسنتروم"، مؤكدة انتشار الشرطة والإطفاء في الموقع، ووجهت مناشدة للسكان قائلة "تجنبوا المنطقة". 

المصدر: د ب أ
فرانكفورت
ألمانيا
إخلاء
مركز تجاري
آخر الأخبار
تحت رعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد 2025-2026 يعقد فعالياته في أبوظبي
علوم الدار
تحت رعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد 2025-2026 يعقد فعالياته في أبوظبي
1 نوفمبر 2025
هدف ميسي لا يكفي لإنقاذ إنتر ميامي من السقوط!
الرياضة
هدف ميسي لا يكفي لإنقاذ إنتر ميامي من السقوط!
اليوم 13:44
سباليتي: يوفنتوس يعاني قليلاً!
الرياضة
سباليتي: يوفنتوس يعاني قليلاً!
اليوم 13:42
«نوتابل سبيش جودلفين» بطل «بريدرز كب مايل»
الرياضة
«نوتابل سبيش جودلفين» بطل «بريدرز كب مايل»
اليوم 13:30
«الحبتور» بطل كأس الهالوين للبولو
الرياضة
«الحبتور» بطل كأس الهالوين للبولو
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©