ألمانيا.. إخلاء مركز تجاري في فرانكفورت بعد سماع فرقعة

تجري الشرطة في مدينة فرانكفورت، العاصمة المالية لألمانيا، عملية واسعة داخل أحد المراكز التجارية، بعد ورود بلاغات، اليوم السبت، عن سماع أصوات فرقعات داخل المركز.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت تلك الأصوات ناجمة عن ألعاب نارية أم عن إطلاق نار.

ولم تتمكن متحدثة باسم الشرطة من تأكيد التقارير الإعلامية التي تحدثت عن عملية توقيف في مركز "نوردفيست تسنتروم" في حي هيدرنهايم في فرانكفورت.

ونشرت مقاطع فيديو بهذا الخصوص على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن الشرطة أوضحت عبر منصة "إكس" أن الشخص الظاهر في الفيديو ليس مشتبها به.

وجاء في بيانها "الشخص الذي تم توقيفه مؤقتا كان يعيق إجراءات الشرطة، وقد أطلق سراحه لاحقا".

وبسبب أصوات الفرقعات، غادر عدد كبير من الزوار المركز التجاري على عجل كما لو كانوا يفرون من المكان، بحسب ما ذكرت شرطة فرانكفورت على منصة "إكس"، مما أسفر حتى الآن عن إصابة ما يصل إلى ثمانية أشخاص بجروح طفيفة.

وأضافت متحدثة باسم الشرطة أن الوضع ما زال غير واضح.

وأفاد مصور تابع لوكالة الأنباء الألمانية بتطويق المنطقة المحيطة بالمركز التجاري على نطاق واسع، وبوقوف أفراد شرطة مسلحين برشاشات أمام المبنى، بينما ينتظر العديد من الأشخاص في الهواء الطلق، وتعمل الشرطة والإطفاء بقوات كبيرة في الموقع.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة إن هناك فرق طوارئ موجودة في المكان لتكوين صورة دقيقة عن الموقف، مشيرة إلى أن المبنى يتم إخلاؤه حاليا.

من جانبها، كتبت إدارة إطفاء فرانكفورت، على منصة "إكس"، أن هناك عملية كبيرة في مركز "نوردفيست تسنتروم"، مؤكدة انتشار الشرطة والإطفاء في الموقع، ووجهت مناشدة للسكان قائلة "تجنبوا المنطقة".