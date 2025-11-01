550 ألف سوري عادوا لديارهم منذ ديسمبر 2024

اسطنبول (وكالات)



أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا أمس، أنّ 550 ألف لاجئ سوري في تركيا عادوا إلى بلادهم منذ ديسمبر 2024. ولا يزال نحو 2.4 مليون سوري لاجئ في تركيا، حيث تجاوز عددهم 3.5 مليون في ذروة الحرب في سوريا، بحسب السلطات التركية.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أمس، إنّ إجمالي 1.16 مليون سوري عادوا إلى بلادهم منذ الثامن من ديسمبر 2024.

وأضافت المفوضية أنّ أكثر من 1.9 مليون نازح في الداخل السوري عادوا إلى مدنهم الأم.

كذلك، أشارت إلى أنّ أكثر من سبعة ملايين سوري لا يزالون نازحين داخل البلاد، بينما لا يزال نحو 4.5 مليون لاجئ في الخارج.