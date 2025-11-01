العراق: القوات الأمنية تدخل حالة الإنذار القصوى

هدى جاسم (بغداد)



أعلنت وزارة الداخلية العراقية، أمس، حالة استنفار أمني شامل ورفعت مستوى الإنذار إلى الدرجة «ج» في جميع قطاعاتها، استعداداً لتأمين أيام الاقتراع وضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وأمان في عموم محافظات البلاد. وقال مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، العميد مقداد ميري، في مؤتمر صحفي إن «الوزارة ستشارك في تأمين أكثر من 7.000 مركز انتخابي ونحو 600 مركز للتصويت الخاص»، مبيناً أن جميع القطاعات الأمنية ستدخل في حالة الإنذار «ج» أثناء فترة الانتخابات. وأكد، أن نحو 170 ألف ضابط ومنتسب في الوزارة سيشاركون في تأمين المراكز الانتخابية يوم الاقتراع الخاص والعام في الانتخابات التشريعية في العراق المزمع إجراؤها خلال الأيام المقبلة.

وأضاف أن فعاليات وزارة الداخلية خلال التصويت الخاص والعام تبدأ من الحدود، وصولاً إلى مراكز المدن من دون توقف، مشيراً إلى وزارة الداخلية رصدت 526 شائعة حاولت التأثير على العملية الانتخابية، كما جدّد التأكيد أنه لا توجد أي تعليمات بوجود قطع أو حظر للتجوال أثناء فترة الانتخابات.