الأحد 2 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مستوطنون يهاجمون تجمعين فلسطينيين وقاطفي زيتون في 3 مناطق

مستوطنون يراقبون مزارعين فلسطينيين في رام الله (أرشيفية)
2 نوفمبر 2025 02:31

رام الله (الاتحاد)

هاجم مستوطنون إسرائيليون، أمس، تجمعين فلسطينيين وقاطفي زيتون ومتضامنين أجانب، في 3 مناطق بالضفة الغربية المحتلة. وبينت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا» أن مستوطنين بحماية الجيش الإسرائيلي هاجموا المزارعين والمتضامين الأجانب خلال فعالية لقطف الزيتون في جبل قماص شرقي بلدة بيتا جنوب نابلس، مضيفة أن المستوطنين أضرموا النار في عدد من أشجار الزيتون وأقدموا على سرقة بعض أكياس المحاصيل في المنطقة. كما اقتحم مستوطنون تجمع خربة مكحول بالأغوار الشمالية، وتجولوا بين خيام المواطنين، مما أثار الخوف في نفوس الأطفال والنساء، وفق «وفا».
واعتدى مستوطنون على تجمع المعازي البدوي شرقي بلدة جبع، شرق القدس المحتلة. وأفادت الوكالة بأن المستوطنين رشقوا الحجارة على مساكن المواطنين، وأحرقوا إطارات مطاطية، بحماية من قوات إسرائيلية، دون أن يبلغ عن أي إصابات.
وفي وقت سابق، قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الحكومية: إن جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا 259 اعتداء ضد قاطفي الزيتون منذ بداية الموسم.

أخبار ذات صلة
غارات إسرائيلية على غزة بعد تسلم جثث لا تعود لرهائن
مسؤول فلسطيني لـ«الاتحاد»: 18000 جريح يحتاجون للعلاج في الخارج
فلسطين
مستوطنون إسرائيليون
إسرائيل
الضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي
زيت الزيتون
آخر الأخبار
تحت رعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد 2025-2026 يعقد فعالياته في أبوظبي
علوم الدار
تحت رعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد 2025-2026 يعقد فعالياته في أبوظبي
1 نوفمبر 2025
هدف ميسي لا يكفي لإنقاذ إنتر ميامي من السقوط!
الرياضة
هدف ميسي لا يكفي لإنقاذ إنتر ميامي من السقوط!
اليوم 13:44
سباليتي: يوفنتوس يعاني قليلاً!
الرياضة
سباليتي: يوفنتوس يعاني قليلاً!
اليوم 13:42
«نوتابل سبيش جودلفين» بطل «بريدرز كب مايل»
الرياضة
«نوتابل سبيش جودلفين» بطل «بريدرز كب مايل»
اليوم 13:30
«الحبتور» بطل كأس الهالوين للبولو
الرياضة
«الحبتور» بطل كأس الهالوين للبولو
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©