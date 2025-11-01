الأحد 2 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

إدانة أممية لرفض إسرائيل زيارة «الصليب الأحمر» للأسرى الفلسطينيين

حافلات الصليب الأحمر تحمل أسرى فلسطينيين أفرجت عنهم إسرائيل إلى رام الله (أرشيفية)
2 نوفمبر 2025 02:31

جنيف (الاتحاد)

أعرب متحدث مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ثمين الخيطان، عن استنكار الأمم المتحدة لقرار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، القاضي بحظر زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين.
وأشار الخيطان إلى أن المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، دعا إلى احترام قرارات محكمة العدل الدولية وتنفيذها، لافتاً إلى أن المحكمة أكدت في رأيها الاستشاري الأخير التزام إسرائيل بالسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بالوصول إلى المعتقلين دون قيود، باستثناء الحالات الاستثنائية. كما دعا مكتب المفوضية السامية إلى ضرورة إبلاغ عائلات المعتقلين فوراً، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حول أوضاعهم وأماكن احتجازهم، وضمان تمكين اللجنة من الوصول الكامل والمستقل إلى جميع المعتقلين لدى إسرائيل. 
بدورها، طالبت دولة فلسطين، أمس، المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق الأسرى الفلسطينيين داخل السجون.
وقالت الخارجية الفلسطينية: إن إسرائيل ترتكب جرائم حرب وسياسات قمعية وتنكيل ممنهج بحق الأسرى في سجونها، مشددة على أن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين تعد «وفق القانون الدولي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تستوجب المحاسبة والعقاب».
واعتبرت مواصلة إسرائيل منع الصليب الأحمر من زيارة الأسرى داخل السجون، إضافة لحرمانهم من الزيارات العائلية، «انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف».

