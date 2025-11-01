الأحد 2 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

باكستان تتوقع نتيجة إيجابية بشأن المحادثات مع أفغانستان

وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف
1 نوفمبر 2025 23:30

أعرب وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف عن تفاؤله إزاء توصل جهود الوساطة التي قامت بها قطر وتركيا عن نتائج إيجابية، فيما وافقت باكستان وأفغانستان على التمسك بوقف إطلاق النار بعد محادثات استمرت أياما في إسطنبول لتخفيف التوترات.
وقال آصف، في حديثه لوكالة (جيو نيوز) الباكستانية للأنباء، أن تركيا وقطر تلعبان دور وساطة بناءً في الحوار. ووافقت باكستان وأفغانستان على التمسك بوقف إطلاق النار بعد عدة جولات من المحادثات في إسطنبول، حسبما جاء في بيان مشترك صدر الخميس، وذكر أنه "ستتم مناقشة شروط التطبيق واتخاذ قرار بشأنها على مستوى كبار المسؤولين في إسطنبول في السادس من نوفمبر 2025".
واستأنفت باكستان وأفغانستان محادثات السلام بعدما ذكرت إسلام آباد أن المحادثات السابقة، التي استمرت أربعة أيام، توقفت دون أن تتمخض عن إنجاز.

المصدر: د ب أ
أفغانستان
باكستان
محادثات
وقف إطلاق النار
