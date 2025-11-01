باكستان تتوقع نتيجة إيجابية بشأن المحادثات مع أفغانستان

أعرب وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف عن تفاؤله إزاء توصل جهود الوساطة التي قامت بها قطر وتركيا عن نتائج إيجابية، فيما وافقت باكستان وأفغانستان على التمسك بوقف إطلاق النار بعد محادثات استمرت أياما في إسطنبول لتخفيف التوترات.

وقال آصف، في حديثه لوكالة (جيو نيوز) الباكستانية للأنباء، أن تركيا وقطر تلعبان دور وساطة بناءً في الحوار. ووافقت باكستان وأفغانستان على التمسك بوقف إطلاق النار بعد عدة جولات من المحادثات في إسطنبول، حسبما جاء في بيان مشترك صدر الخميس، وذكر أنه "ستتم مناقشة شروط التطبيق واتخاذ قرار بشأنها على مستوى كبار المسؤولين في إسطنبول في السادس من نوفمبر 2025".

واستأنفت باكستان وأفغانستان محادثات السلام بعدما ذكرت إسلام آباد أن المحادثات السابقة، التي استمرت أربعة أيام، توقفت دون أن تتمخض عن إنجاز.