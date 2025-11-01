الأحد 2 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بانضمام المملكة المتحدة إلى البحرين وأميركا.. اتفاقية «C-SIPA» تعزز الأمن المشترك

2 نوفمبر 2025 00:33

المنامة  (وام) 
انضمت المملكة المتحدة رسميا إلى اتفاقية التكامل الأمني والازدهار الشامل (C-SIPA) التي تضم مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية، في خطوة استراتيجية بارزة لتعزيز الأمن المشترك والردع الإقليمي.
جاء هذا الإعلان خلال الاجتماع السنوي لمجموعة عمل الدفاع (DWG - Defence Working Group) التابعة للاتفاقية، الذي استضافته مملكة البحرين، حيث رحبت كل من مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية بهذا الانضمام، مشيدتين بخبرات المملكة المتحدة الدفاعية والأمنية والتزامها المستمر بتحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي.
حضر الاجتماع، سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني، قائد الحرس الملكي، الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى بمملكة البحرين، والفريق أول جوي السير ريتشارد نايتون رئيس أركان الدفاع البريطاني، والأدميرال براد كوبر قائد القيادة المركزية الأميركية.
وفي بيان مشترك أوردته وكالة أنباء البحرين، أكد الأعضاء خلال المناقشات التزامهم الراسخ بالمادة (2) من الاتفاقية، مشددين على أن أي اعتداء أو تهديد خارجي يستهدف سيادة أو سلامة أراضي أي من الأطراف، سيُعتبر مسألة بالغة الأهمية لبقية الأطراف، وبما يؤكد أهمية العمل المشترك لمواجهة أي أنشطة عدائية.

البحرين
الولايات المتحدة
المملكة المتحدة
اتفاقية
