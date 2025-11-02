الإثنين 3 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

23 قتيلاً جراء حريق بمتجر في المكسيك

عناصر من الشرطة المكسيكية(أرشيفية)
2 نوفمبر 2025 09:38

لقي 23 شخصاً على الأقل مصرعهم إثر انفجار تسبب في اندلاع حريق داخل متجر متعدد الأقسام في هيرموسيلو، عاصمة ولاية سونورا بشمال المكسيك، وفقاً لما أفادت به وسائل إعلام محلية يوم أمس السبت.

ووقع الانفجار في فترة ما بعد الظهر في متجر متعدد الأقسام بوسط المدينة، حسبما ذكرت التقارير.

وقال شهود عيان، إن الحريق انتشر بسرعة في المبنى وامتد إلى المركبات المجاورة، ما أدى إلى محاصرة عدة أشخاص في الداخل.

أخبار ذات صلة
لأول مرة.. إسبانيا تقر بمعاناة المكسيك من المستعمرين الإسبان
نوريس يتجاهل «صيحات الاستهجان»!

وهرعت فرق الإنقاذ إلى مكان الحادث لإجراء عمليات البحث والإنقاذ، ونقل المصابين إلى المستشفيات المحلية.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الحريق قد يكون ناجماً عن دخان صادر عن محول كهربائي معطل، واستبعدت أعلنت السلطات في سونورا احتمال أن يكون هجوماً إرهابياً.

 

 

المصدر: وام
المكسيك
انفجار
آخر الأخبار
تحت رعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد 2025-2026 يعقد فعالياته في أبوظبي
علوم الدار
تحت رعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد 2025-2026 يعقد فعالياته في أبوظبي
1 نوفمبر 2025
قرقاش يدعو إلى حلول تدعم السلام بالمنطقة وقيام «دولة فلسطينية»
الأخبار العالمية
قرقاش يدعو إلى حلول تدعم السلام بالمنطقة وقيام «دولة فلسطينية»
اليوم 01:28
فلسطينيون في نقطة تجميع المياه بمخيم النصيرات للاجئين (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مسؤول في سلطة المياه الفلسطينية لـ«الاتحاد»: 85% من منشآت المياه تعرضت لأضرار جسيمة
اليوم 01:28
فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية في مدينة غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إسرائيل تواصل قصف ونسف مبانٍ سكنية في غزة
اليوم 01:28
الجيش اللبناني يواصل انتشاره في بلدات الجنوب (أرشيفية)
الأخبار العالمية
يوسف رجي وزير الخارجية اللبناني لـ«الاتحاد»: إعادة الإعمار واستعادة الثقة بالمؤسسات أولوية الحكومة حالياً
اليوم 01:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©