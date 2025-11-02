الإثنين 3 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الشرطة البريطانية توقف شخصين بعد طعن عدة أشخاص في قطار

الشرطة البريطانية توقف شخصين بعد طعن عدة أشخاص في قطار
2 نوفمبر 2025 10:22

أوقفت الشرطة البريطانية شخصين مشتبهاً بهما بعد طعن عدة أشخاص في قطار في كامبريدجشير، شرق إنجلترا.

وقالت شرطة النقل البريطانية عبر حسابها على منصة "إكس"، إنها تستجيب لحادثة في قطار متجه إلى هانتينغدون تعرض فيه العديد من الأشخاص للطعن، مشيرة إلى توقيف شخصين في هذا الإطار.

وأفادت شرطة كامبريدجشير بأنه تم نقل عدد من الأشخاص إلى المستشفى.

من جهتها، أعلنت الشركة البريطانية المشغلة للقطار "ساوث وسترن رايلويز" (LNER) عن إغلاق كل خطوط السكك الحديد التابعة لها فيما كانت أجهزة الطوارئ تتعامل مع الحادثة التي وقعت في محطة هانتينغدون.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، على منصة إكس "إن الحادثة المروعة التي وقعت في قطار قرب هانتينغدون تثير قلقاً كبيراً".

المصدر: وام
بريطانيا
الشرطة البريطانية
