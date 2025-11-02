مسيّرات مجهولة تحلّق فوق قاعدة عسكرية في بلجيكا

فتحت السلطات البلجيكية تحقيقا في تحليق طائرات مسيّرة مجهولة في أجواء قاعدة عسكرية لليلتين متتاليتين، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع اليوم الأحد.

ورُصدت ليلتي الجمعة والسبت مسيّرات فوق قاعدة "كلين بروغل" التي تستخدمها قوات حلف شمال الأطلسي (الناتوفي شمال بلجيكا.

ووصف وزير الدفاع تيو فرانكن، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، المسيرات بأنها من النماذج الكبيرة، وقال إن الأمر "لم يكن مجرد تحليق بسيط، بل مهمة واضحة استهدفت قاعدة كلين بروغل الجوية".

وأشار إلى رصد طائرات أكبر على ارتفاعات أعلى.

وأضاف الوزير أن "طائرة مروحيّة تابعة للشرطة ومركبات دوريّة لاحقت إحدى المسيّرات، لكنها أضاعتها".

وفتحت السلطات تحقيقا في الأمر.

وشدد الوزير على أن القانون "يمنع منعا باتا تحليق مسيرات فوق المواقع العسكرية"، مضيفا "يجب على وزارة الدفاع بذل ما بوسعها لإسقاط هذه المسيرات".

في مطلع أكتوبر الماضي، رُصدت طائرات مسيّرة أيضا في أجواء قاعدة "إلسنبورن" القريبة من الحدود مع ألمانيا.

ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى إنشاء "جدار مضاد للمسيّرات" بحلول العام 2027، بعدما توالت حوادث مماثلة.

وسيستفيد هذا النظام الدفاعي من الخبرة المُكتسبة في أوكرانيا في هذا المجال.