الإثنين 3 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مسيّرات مجهولة تحلّق فوق قاعدة عسكرية في بلجيكا

طريق يؤدي إلى قاعدة "كلين بروغل" العسكرية في بلجيكا
2 نوفمبر 2025 16:20

فتحت السلطات البلجيكية تحقيقا في تحليق طائرات مسيّرة مجهولة في أجواء قاعدة عسكرية لليلتين متتاليتين، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع اليوم الأحد.
ورُصدت ليلتي الجمعة والسبت مسيّرات فوق قاعدة "كلين بروغل" التي تستخدمها قوات حلف شمال الأطلسي (الناتوفي شمال بلجيكا.
ووصف وزير الدفاع تيو فرانكن، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، المسيرات بأنها من النماذج الكبيرة، وقال إن الأمر "لم يكن مجرد تحليق بسيط، بل مهمة واضحة استهدفت قاعدة كلين بروغل الجوية".
وأشار إلى رصد طائرات أكبر على ارتفاعات أعلى.
وأضاف الوزير أن "طائرة مروحيّة تابعة للشرطة ومركبات دوريّة لاحقت إحدى المسيّرات، لكنها أضاعتها".
وفتحت السلطات تحقيقا في الأمر.
وشدد الوزير على أن القانون "يمنع منعا باتا تحليق مسيرات فوق المواقع العسكرية"، مضيفا "يجب على وزارة الدفاع بذل ما بوسعها لإسقاط هذه المسيرات".
في مطلع أكتوبر الماضي، رُصدت طائرات مسيّرة أيضا في أجواء قاعدة "إلسنبورن" القريبة من الحدود مع ألمانيا.
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى إنشاء "جدار مضاد للمسيّرات" بحلول العام 2027، بعدما توالت حوادث مماثلة.
وسيستفيد هذا النظام الدفاعي من الخبرة المُكتسبة في أوكرانيا في هذا المجال.

أخبار ذات صلة
وزير العدل ونظيرته البلجيكية يبحثان تعزيز التعاون القضائي
«كوب» يُصيب الحكم في بلجيكا!
المصدر: آ ف ب
بلجيكا
قاعدة عسكرية
تحليق
طائرات مسيرة
آخر الأخبار
تحت رعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد 2025-2026 يعقد فعالياته في أبوظبي
علوم الدار
تحت رعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد 2025-2026 يعقد فعالياته في أبوظبي
1 نوفمبر 2025
قرقاش يدعو إلى حلول تدعم السلام بالمنطقة وقيام «دولة فلسطينية»
الأخبار العالمية
قرقاش يدعو إلى حلول تدعم السلام بالمنطقة وقيام «دولة فلسطينية»
اليوم 01:28
فلسطينيون في نقطة تجميع المياه بمخيم النصيرات للاجئين (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مسؤول في سلطة المياه الفلسطينية لـ«الاتحاد»: 85% من منشآت المياه تعرضت لأضرار جسيمة
اليوم 01:28
فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية في مدينة غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إسرائيل تواصل قصف ونسف مبانٍ سكنية في غزة
اليوم 01:28
الجيش اللبناني يواصل انتشاره في بلدات الجنوب (أرشيفية)
الأخبار العالمية
يوسف رجي وزير الخارجية اللبناني لـ«الاتحاد»: إعادة الإعمار واستعادة الثقة بالمؤسسات أولوية الحكومة حالياً
اليوم 01:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©