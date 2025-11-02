الإثنين 3 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

بريطانيا: عملية الطعن في القطار ليست عملا إرهابيا

الشرطة الجنائية تلتقط صورا بعد عملية الطعن في القطار
2 نوفمبر 2025 17:41

قالت الشرطة البريطانية، اليوم الأحد، إن عملية الطعن بسكين التي وقعت على متن قطار وأدت إلى إصابة 11 شخصا ليست عملا إرهابيا، مضيفة أنها ألقت القبض على رجلين بريطانيين.
ساعدت شرطة مكافحة الإرهاب في التحقيقات الأولية بعد حادث الطعن العشوائي لركاب القطار المتجه إلى العاصمة لندن في شرق إنجلترا أمس السبت.
وقال جون لوفليس من شرطة النقل البريطانية لوسائل الإعلام، اليوم الأحد "في هذه المرحلة، لا يوجد ما يشير إلى أن هذه حادثة إرهابية".
وأضاف لوفليس أن الرجلين اعتقلا للاشتباه في ارتكابهما محاولة قتل.
وتابع قائلا إن المقبوض عليهما بريطانيان أحدهما عمره 32 عاما والآخر من أصل كاريبي عمره 35 عاما، وإن كليهما ولد في بريطانيا.
وقال "لن يكون من المناسب التكهن بدوافع هذه الحادثة".
اعتقلت قوات شرطة مسلحة الرجلين بعد توقف القطار اضطراريا في هانتينجدون على بعد حوالي 130 كيلومترا شمالي لندن.
وقالت الشرطة إن من بين المصابين الأحد عشر، الذين نقلوا إلى المستشفى، خرج أربعة ولا يزال اثنان في حالة خطيرة مهددة للحياة.
ووصف رئيس الوزراء كير ستارمر الحادثة بأنها "مروعة" و"تثير قلقا بالغا"، بينما قال الملك تشارلز إنه "أصيب بالفزع والصدمة".

المصدر: وكالات
