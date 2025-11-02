ألمانيا: تراجع حاد في طلبات اللجوء

برلين (وكالات)



واصل عدد طالبي اللجوء في ألمانيا تراجعه، إذ بلغ عدد الطلبات المقدمة لأول مرة 97 ألفاً و277 طلباً خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ 199 ألفاً و947 طلباً في الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب ما أفادت به وزارة الداخلية الألمانية.

وقال وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت لصحيفة «بيلد» في تصريحات نشرت أمس: «تحولنا في ملف الهجرة يؤتي ثماره، لقد قلصنا بشكل كبير عامل الجذب والتأثير المغناطيسي لألمانيا». وأشار متحدث باسم الوزارة إلى تكثيف عمليات التفتيش على الحدود، موضحاً أن نحو 18 ألفاً و600 شخص منعوا من دخول البلاد أو أعيدوا عند الحدود منذ شهر مايو.

وكان دوبرينت، فور توليه منصبه في مايو، قد أصدر تعليمات برفض طالبي اللجوء عند الحدود. وقد تكون الإجراءات التي اتخذتها دول البلقان أيضاً لعبت دوراً في انخفاض الأعداد.