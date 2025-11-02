الإثنين 3 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الكرملين: تسوية الأزمة الأوكرانية تتطلب عملاً دؤوباً

سكان قرب مبانٍ متضررة جراء ضربة روسية على منطقة دونيتسك (رويترز)
3 نوفمبر 2025 01:27

موسكو (وكالات)

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في تصريحات نُشرت، أمس، أن تسوية الأزمة الأوكرانية تتطلب عملاً دؤوباً الآن، وليس لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي دونالد ترامب، حسبما نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء. 
وقال بيسكوف، إن عقد اجتماع عاجل بين الرئيس الروسي، ونظيره الأميركي أمر ممكن، لكن لا توجد حاجة لذلك في الوقت الحالي، مضيفاً أن عقد اجتماع عاجل بين الرئيسين أمر ممكن من الناحية الافتراضية، ولكن في الوقت الراهن لا توجد ضرورة له. 
في غضون ذلك، قضى ستة أشخاص على الأقل في هجمات روسية ليلية على أوكرانيا، وفق ما أعلنت السلطات المحلية أمس، في حين استهدفت كييف منشآت نفطية في ميناء على البحر الأسود. ورغم دعوات الولايات المتحدة لروسيا إلى إنهاء الحرب ورغم حزمات العقوبات الغربية، تواصل موسكو هجماتها البرية على الجبهة، وأعادت في الأسابيع الأخيرة إطلاق حملة قصف تستهدف شبكة الطاقة الأوكرانية. وأطلقت روسيا أمس 79 طائرة مسيّرة وصاروخين على أوكرانيا، وفق القوات الجوية الأوكرانية التي أعلنت إسقاط 67 مسيّرة.
وأوضح الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن القصف طال خمس مناطق، متهماً موسكو بأنها تريد استهداف المدنيين أساساً وإرهاقهم، في حين تؤكد موسكو أنها تضرب الأهداف العسكرية فقط.
وتهاجم القوات الروسية شبكة الكهرباء في أوكرانيا كل شتاء منذ عام 2022، ما يجبر كييف على تقييد الإمدادات واستيراد الطاقة.
ورداً على القصف الروسي، تشنّ كييف ضربات بطائرات مسيّرة في روسيا، مستهدفة خصوصاً البنية التحتية للنفط والغاز في محاولة لإضعاف عائدات موسكو.
واستهدف هجوم بمسيّرات في وقت مبكر أمس، ميناء توابسي الروسي على البحر الأسود، ملحقاً أضراراً بسفينتين وبالبنية التحتية لمحطة نفطية، وفق ما أفاد السلطات المحلية.
وأشارت السلطات إلى أن الهجوم أدى إلى اندلاع حرائق تمكن الإطفائيون من السيطرة عليها.
وقال مصدر من الاستخبارات الأوكرانية، إن خمس غارات بطائرات مسيّرة سُجلت على الموقع.
من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 164 مسيّرة أوكرانية ليلاً فوق عدة مناطق.
في الأثناء، يواصل الجيش الروسي، هجماته على الجبهة منذ أشهر، ويحقق تقدماً بطيئاً في بعض القطاعات. وفي إقليم دونيتسك الذي تسعى موسكو للسيطرة عليه كأولوية، شدّد الجيش الروسي في الأيام الأخيرة ضغوطه على بوكروفسك. وكان الجيش الأوكراني أعلن السبت الماضي تنفيذ عملية معقدة بمشاركة قوات خاصة لدحر مجموعات روسية تسللت إلى بوكروفسك.

