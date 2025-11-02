البابا يندد بـ«معاناة غير مقبولة» يتعرض لها السودانيون

روما (وكالات)



جدّد البابا لاوون الرابع عشر، أمس، دعوته إلى وقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية عاجلة في السودان الغارق في حرب أهلية، مندّداً بـ«المعاناة غير المقبولة» التي يتكبّدها شعب أنهكته شهور طويلة من النزاع.

وقال البابا في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان «أتابع بحزن عميق الأخبار المأساوية الواردة من السودان، لا سيّما من مدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور المنكوبة»، مضيفاً من شرفة القصر البابوي أنّ أعمال العنف العمياء ضد النساء والأطفال، والهجمات على المدنيين العزّل، والعراقيل الخطيرة أمام العمل الإنساني، تتسبّب في معاناة لا تُطاق لشعب أنهكته شهور طويلة من النزاع. وتابع «أجدّد ندائي الرسمي إلى جميع الأطراف المعنيّة لوقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية عاجلة».

إلى ذلك، كثف مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، من اتصالاته بأطراف الحرب ودعا لتنفيذ فوري لخطة المجموعة الرباعية، موضحاً: «قدمنا مقترحاً بهدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر، ولاقى ترحيباً مبدئياً من طرفي النزاع».