الإثنين 3 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

العراق وتركيا يبحثان التعاون العسكري ومكافحة الإرهاب

وزير الدفاع العراقي يستقبل وزير الخارجية التركي
2 نوفمبر 2025 23:09

بحث العراق وتركيا، اليوم الأحد، ملفات التعاون الثنائي في المجال العسكري والأمني، ولاسيما في مجالات ضبط الحدود، ومكافحة الإرهاب، وتبادل المعلومات الاستخبارية والتدريب وبناء القدرات بما يسهم في تعزيز أمن واستقرار المناطق الحدودية ويخدم المصالح المشتركة للبلدين.
جاء ذلك خلال استقبال وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها الوزير التركي إلى العراق.
وجدد العباسي موقف الحكومة العراقية القاضي بعدم استخدام الأراضي العراقية للإضرار بأي دولة.
وأكد الوزير العراقي على "حرص الحكومة العراقية على تطوير التعاون الدفاعي والأمني مع تركيا وفق مبدأ احترام السيادة وحسن الجوار وعدم استخدام الأراضي العراقية للإضرار بأي دولة"، بحسب بيان لوزارة الدفاع العراقية.
من جانبه، أشاد وزير الخارجية التركي بجهود العراق في محاربة الإرهاب وحماية الأمن الإقليمي ورغبة تركيا في فتح آفاق جديدة للتعاون الدفاعي والتقني والتدريب العسكري مع المؤسسات العراقية.
وحسب البيان، فإن الوزيرين بحثا أيضا القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وبناء القدرات بما يسهم في تعزيز أمن واستقرار المناطق الحدودية ويخدم المصالح المشتركة للعراق وتركيا. 

أخبار ذات صلة
اتفاق عراقي تركي لـ«تنظيم المياه»
اتحاد الكرة يبحث ترتيبات حضور الجماهير لمباراة «الأبيض» أمام العراق
المصدر: د ب أ
العراق
تركيا
التعاون العسكري
محاربة الإرهاب
آخر الأخبار
تحت رعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد 2025-2026 يعقد فعالياته في أبوظبي
علوم الدار
تحت رعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد 2025-2026 يعقد فعالياته في أبوظبي
1 نوفمبر 2025
قرقاش يدعو إلى حلول تدعم السلام بالمنطقة وقيام «دولة فلسطينية»
الأخبار العالمية
قرقاش يدعو إلى حلول تدعم السلام بالمنطقة وقيام «دولة فلسطينية»
اليوم 01:28
فلسطينيون في نقطة تجميع المياه بمخيم النصيرات للاجئين (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مسؤول في سلطة المياه الفلسطينية لـ«الاتحاد»: 85% من منشآت المياه تعرضت لأضرار جسيمة
اليوم 01:28
فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية في مدينة غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إسرائيل تواصل قصف ونسف مبانٍ سكنية في غزة
اليوم 01:28
الجيش اللبناني يواصل انتشاره في بلدات الجنوب (أرشيفية)
الأخبار العالمية
يوسف رجي وزير الخارجية اللبناني لـ«الاتحاد»: إعادة الإعمار واستعادة الثقة بالمؤسسات أولوية الحكومة حالياً
اليوم 01:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©