العراق وتركيا يبحثان التعاون العسكري ومكافحة الإرهاب

بحث العراق وتركيا، اليوم الأحد، ملفات التعاون الثنائي في المجال العسكري والأمني، ولاسيما في مجالات ضبط الحدود، ومكافحة الإرهاب، وتبادل المعلومات الاستخبارية والتدريب وبناء القدرات بما يسهم في تعزيز أمن واستقرار المناطق الحدودية ويخدم المصالح المشتركة للبلدين.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها الوزير التركي إلى العراق.

وجدد العباسي موقف الحكومة العراقية القاضي بعدم استخدام الأراضي العراقية للإضرار بأي دولة.

وأكد الوزير العراقي على "حرص الحكومة العراقية على تطوير التعاون الدفاعي والأمني مع تركيا وفق مبدأ احترام السيادة وحسن الجوار وعدم استخدام الأراضي العراقية للإضرار بأي دولة"، بحسب بيان لوزارة الدفاع العراقية.

من جانبه، أشاد وزير الخارجية التركي بجهود العراق في محاربة الإرهاب وحماية الأمن الإقليمي ورغبة تركيا في فتح آفاق جديدة للتعاون الدفاعي والتقني والتدريب العسكري مع المؤسسات العراقية.

وحسب البيان، فإن الوزيرين بحثا أيضا القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وبناء القدرات بما يسهم في تعزيز أمن واستقرار المناطق الحدودية ويخدم المصالح المشتركة للعراق وتركيا.