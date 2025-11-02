الإثنين 3 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

اتفاق عراقي تركي لـ«تنظيم المياه»

اتفاق عراقي تركي لـ«تنظيم المياه»
3 نوفمبر 2025 01:27

بغداد (وكالات) 

أعلن العراق وتركيا، أمس، التوصل إلى اتفاق تاريخي لتنظيم ملف المياه بين البلدين. 
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي هاكان فيدان الذي يزور العراق حالياً: «سيتم اليوم التوقيع على وثيقة اتفاق بين العراق وتركيا لتنظيم العلاقات بين البلدين في إدارة وتنظيم ملف المياه، وهي الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات بين البلدين». وأضاف أن هذه الاتفاقية هي «حصيلة مباحثات جرت بين البلدين في أنقرة مؤخراً ووصلنا إلى تفاهمات تمت ترجمتها إلى اتفاق تاريخي بين البلدين». 
بدوره، أكد وزير خارجية تركيا أن «اتفاقية المياه مهمة وتاريخية وهي الأولى من نوعها بين البلدين، وستفتح الآفاق بين البلدين لتنظيم المياه والبنى التحتية للعراق في مجال المياه». وقال فيدان: «نأمل أن تفتح هذه الاتفاقية الطريق لإصلاح البنى التحتية المائية في العراق». كما ذكر أن «الحكومة التركية تحترم إرادة شعب العراق وخياراته في الانتخابات البرلمانية المقبلة، كما ندعم جهود العراق في محاربة الفساد، وتحقيق الأمن والاستقرار». ودعا الوزير التركي دول المنطقة إلى «التعاون فيما بينها والتوحد إزاء الأحداث».

