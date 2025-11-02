يوسف رجي وزير الخارجية اللبناني لـ«الاتحاد»: إعادة الإعمار واستعادة الثقة بالمؤسسات أولوية الحكومة حالياً

عبد الله أبو ضيف (بيروت)



شدد وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي، على أهمية مساعي لبنان الرامية إلى جذب الاستثمارات العربية، وأكد أن الأولويات الحكومية حالياً تتركز على إعادة الإعمار، موضحاً أن الحكومة اللبنانية تعمل على استعادة الثقة بجميع مؤسساتها.

وذكر رجي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الجهود اللبنانية تتركز حالياً على إعادة بناء الثقة مع المستثمرين الخليجيين والعرب، وفتح قنوات تواصل فاعلة معهم، لافتاً إلى الحديث مع الكثير من رجال الأعمال حول إمكانية الدخول إلى السوق اللبنانية، حيث يوجد اهتمام حقيقي بالاستثمار في لبنان، في حال استقرت الأوضاع وتمت معالجة قضية السلاح غير الشرعي.





وأكد أن الأولويات الحكومية حالياً تتركز على إعادة الإعمار، حيث تحتاج البلاد إلى أرقام كبيرة من الاستثمارات.

وتطرق رجي إلى دور «حزب الله» في تعطيل فرص النهوض الاقتصادي، موضحاً أن الحزب لا ينظر إلى لبنان باعتباره دولة مستقلة بقدر ما يراه جبهة من جبهات الصراع الإقليمي الذي يخوضه طرف خارجي.

في غضون ذلك، أكد وزير الداخلية والبلديات اللبناني أحمد الحجار أن العمل جار بكل جدية وحزم من أجل بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية بقواها الذاتية حصراً.

ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام»، أمس، عن الحجار قوله، خلال لقائه الجالية اللبنانية في مملكة البحرين، في حضور قائد الجيش العماد رودولف هيكل: إن الأمن والاستقرار في لبنان هما على رأس أولويات الدولة اللبنانية. وأضاف أن هذا اللقاء يحمل الكثير من المعاني الوطنية والوجدانية «وأنتم تمثلون وجه لبنان المشرق في الخارج، ووجودكم الفاعل خير دليل على أن الروح اللبنانية لا تعرف حدوداً».

وتابع: «نحن في صلب التحضير للانتخابات النيابية المقبلة، بما يشمل اقتراع اللبنانيين غير المقيمين، ونعمل بالتنسيق الكامل مع وزارة الخارجية والمغتربين، لضمان مشاركة المغتربين في هذا الاستحقاق الوطني في موعده».

وأوضح الوزير حجار أنه على رغم حجم التحديات التي نواجهها، فإننا على يقين أن لبنان قادر على النهوض من جديد، معرباً عن أمله «أن تعودوا قريباً إلى وطنكم الذي يحتاج إلى كل فرد منكم، إلى طاقاتكم، وإيمانكم وثقتكم به».