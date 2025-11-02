إسرائيل تواصل قصف ونسف مبانٍ سكنية في غزة

غزة (وكالات)



واصل الجيش الإسرائيلي، أمس، عمليات القصف ونسف المباني السكنية في مناطق عدة من القطاع، فيما وصفته مصادر فلسطينية بأنه استمرار لخروقات اتفاق وقف إطلاق النار القائم منذ الشهر الماضي. وذكرت المصادر أن آليات إسرائيلية متمركزة شرقي جباليا شمالي القطاع، أطلقت نيرانها بكثافة، فيما نفذت وحدات أخرى أربع عمليات نسف طالت مباني سكنية في المناطق الشرقية من مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وأضافت المصادر أن المدفعية الإسرائيلية قصفت بشكل مكثف مناطق متفرقة في رفح وخان يونس تزامناً مع غارات جوية استهدفت أطراف تلك المدن، في حين طالت قذائف أخرى مناطق شرقي دير البلح وسط القطاع وحي التفاح شرق مدينة غزة.

وقالت السلطات الصحية: «إن غارة جوية إسرائيلية قتلت فلسطينياً بالقرب من سوق للخضراوات في حي الشجاعية بمدينة غزة، ولم تُعرف هويته بعد».

وتتحدث الفصائل الفلسطينية عن تصاعد وتيرة الخروقات الإسرائيلية منذ أيام رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 10 أكتوبر الماضي. من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي أمس، إن قواته تعرضت لهجوم من مسلحين في مناطق لا تزال قواته منتشرة فيها.

إلى ذلك، تستضيف تركيا، اليوم، اجتماعاً بشأن غزة، يشارك فيه وزراء خارجية دول عربية وإسلامية، لبحث آخر المستجدات على صعيد وقف إطلاق النار، والوضع الإنساني بقطاع غزة.