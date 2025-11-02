الإثنين 3 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ارتفاع عدد قتلى الإعصار "ميليسا" في جامايكا

آثار دمار خلفه الإعصار "ميليسا" في جامايكا
2 نوفمبر 2025 23:51

تسبب الإعصار "ميليسا"، أحد أقوى الأعاصير المسجلة على الإطلاق، في مقتل 28 شخصا على الأقل في جامايكا، وفق حصيلة جديدة أعلنها رئيس الوزراء أندرو هولنيس.
وقال هولنيس، عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "تشعر الحكومة الجامايكية بالحزن العميق لتأكيد مقتل 28 شخصا بسبب الإعصار ميليسا".
لا يزال عدد القتلى قابلا للارتفاع، وفق المسؤول الذي أوضح أن "تقارير أخرى عن ضحايا محتملين قيد التحقق".
وفي الإجمال، تسبب ميليسا الذي دمر مناطق بأكملها في جامايكا وأحدث فيضانات في هايتي وكوبا، في مقتل ما يقرب من 60 شخصا خلال مساره على مدى عدة أيام عبر منطقة البحر الكاريبي في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وفي ضوء حجم الأضرار في غرب جامايكا، "شدد الأمين العام (للأمم المتحدة) على أهمية المساعدات الدولية"، بحسب ما قال المتحدث باسمه في بيان اليوم الأحد.
ودعا أنطونيو غوتيريش إلى "حشد موارد كبيرة للتعامل مع الخسائر والأضرار التي تسبب بها الإعصار"، وفق البيان.
وقال صندوق الأمم المتحدة المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ إنه خصص أربعة ملايين دولار لتتمكن "وكالاته وشركاؤه من توسيع نطاق العمليات الإنسانية بسرعة" في الجزيرة الواقعة في الكاريبي.
أصبح الإعصار "ميليسا" أكثر تدميرا بسبب تغير المناخ، وكان أقوى إعصار يضرب اليابسة منذ 90 عاما عندما ضرب جامايكا الثلاثاء كإعصار من الفئة الخامسة، وهي الأعلى على "مقياس سافير-سيمبسون"، مع رياح ناهزت سرعتها 300 كيلومتر في الساعة.

أخبار ذات صلة
تنطلق بأفق متجدّد.. الدورة الـ 44 لـ «الشارقة للكتاب» شمولية البرنامج الثقافي
إعصار ميليسا يرهق الطواقم الطبية في جامايكا
المصدر: آ ف ب
جامايكا
إعصار
آخر الأخبار
تحت رعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد 2025-2026 يعقد فعالياته في أبوظبي
علوم الدار
تحت رعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد 2025-2026 يعقد فعالياته في أبوظبي
1 نوفمبر 2025
قرقاش يدعو إلى حلول تدعم السلام بالمنطقة وقيام «دولة فلسطينية»
الأخبار العالمية
قرقاش يدعو إلى حلول تدعم السلام بالمنطقة وقيام «دولة فلسطينية»
اليوم 01:28
فلسطينيون في نقطة تجميع المياه بمخيم النصيرات للاجئين (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مسؤول في سلطة المياه الفلسطينية لـ«الاتحاد»: 85% من منشآت المياه تعرضت لأضرار جسيمة
اليوم 01:28
فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية في مدينة غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إسرائيل تواصل قصف ونسف مبانٍ سكنية في غزة
اليوم 01:28
الجيش اللبناني يواصل انتشاره في بلدات الجنوب (أرشيفية)
الأخبار العالمية
يوسف رجي وزير الخارجية اللبناني لـ«الاتحاد»: إعادة الإعمار واستعادة الثقة بالمؤسسات أولوية الحكومة حالياً
اليوم 01:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©