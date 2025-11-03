الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
زلزال قوي يضرب أفغانستان ويخلف قتلى وجرحى

زلزال
3 نوفمبر 2025 07:27

ذكرت السلطات الإقليمية أن زلزالاً بقوة 6.3 درجة هز مدينة مزار الشريف بشمال أفغانستان في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين مما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة نحو 150 آخرين.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن الزلزال كان على عمق 28 كيلومتراً قرب مزار الشريف التي يبلغ عدد سكانها نحو 523 ألف نسمة.

وأصدرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية تحذيراً باللون البرتقالي في نظامها المعروف باسم (بيجر) وهو نظام آلي يُصدر معلومات عن تأثير الزلازل، مشيرة إلى أن "من المرجح وقوع خسائر بشرية كبيرة، وأن الكارثة قد تكون واسعة النطاق".
وأضافت الهيئة أن الأحداث السابقة التي بلغت هذا المستوى من التأهب تطلبت استجابة على الصعيد الإقليمي أو الوطني.

وأعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في البلاد أنه سيتم نشر تقارير عن الخسائر والأضرار لاحقاً.

المصدر: وكالات
زلزال
أفغانستان
