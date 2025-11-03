إجلاء عشرات الآلاف مع اقتراب إعصار "كالميجي" من شرق الفلبين

أمر مسؤولون في الفلبين بإجلاء عشرات الآلاف من السكان إلى أماكن أكثر أمنا ومنعوا الصيادين من الخروج إلى البحر في منطقة بشرق وسط البلاد اليوم الإثنين، فيما اقترب الإعصار كالميجي من المحيط الهادئ.

وحذرت السلطات من الأمطار الموسمية واحتمالية ارتفاع الأمواج لثلاثة أمتار.

وآخر مرة رصد فيها الإعصار كالميجي كان على بعد نحو 235 كيلومترا شرق بلدة جيوان في إقليم سامار الشرقية مصحوبا برياح تصل سرعتها إلى 120 كيلومترا في الساعة وزوابع تصل سرعتها إلى 150 كيلومترا في الساعة ومن المتوقع أن تضرب الشواطئ في وقت لاحق من اليوم الإثنين.

ومن المتوقع أن تتجه الرياح لجهة الغرب ليلا وغدا الثلاثاء وتضرب أقاليم الجزر الوسطى، بما في ذلك سيبو الذي لم يتعاف بعد من زلزال بقوة 9ر6 درجة ضربه في 30 سبتمبر، وأسفر عن وفاة 79 شخصا على الأقل ونزوح الآلاف من الأشخاص بعدما انهارت منازلهم أو تضررت بشدة.

وصدرت أوامر اليوم الإثنين، لأكثر من 70 ألف شخص في بلدات جيوان وميرسيدس وسالسيدو الساحلية بالانتقال إلى مراكز الإجلاء.