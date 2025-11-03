تركيا تستضيف اجتماعا وزاريا لبحث الخطوات التالية في غزة

اجتمع وزراء خارجية عدد من الدول في مدينة إسطنبول التركية، اليوم الاثنين، لبحث وقف إطلاق النار والخطوات التالية في قطاع غزة.

وقال مصدر في وزارة الخارجية التركية إن الاجتماع سيبحث تطورات وقف إطلاق النار والوضع الإنساني في القطاع.

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، يوم الجمعة، إن وزراء الخارجية، الذين التقوا بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في نيويورك في سبتمبر الماضي، سيجتمعون لمناقشة المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسط فيه ترامب وخطط تشكيل "قوة دولية لإرساء الاستقرار".

تتعرض الهدنة، التي توسطت فيها الولايات المتحدة، لاختبارات بسبب أعمال عنف تندلع من حين لأخر منذ دخولها حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي.

وتركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، كان لها دور في جهود وقف إطلاق النار، إذ ساعدت في التوسط لإبرام الاتفاق كما أبدت رغبتها في الانضمام إلى قوة عمل لمراقبة تنفيذه.