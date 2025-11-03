الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تركيا تستضيف اجتماعا وزاريا لبحث الخطوات التالية في غزة

اجتماع وزاري بشأن غزة في إسطنبول
3 نوفمبر 2025 17:52

اجتمع وزراء خارجية عدد من الدول في مدينة إسطنبول التركية، اليوم الاثنين، لبحث وقف إطلاق النار والخطوات التالية في قطاع غزة.
وقال مصدر في وزارة الخارجية التركية إن الاجتماع سيبحث تطورات وقف إطلاق النار والوضع الإنساني في القطاع.
وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، يوم الجمعة، إن وزراء الخارجية، الذين التقوا بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في نيويورك في سبتمبر الماضي، سيجتمعون لمناقشة المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسط فيه ترامب وخطط تشكيل "قوة دولية لإرساء الاستقرار".
تتعرض الهدنة، التي توسطت فيها الولايات المتحدة، لاختبارات بسبب أعمال عنف تندلع من حين لأخر منذ دخولها حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي. 
وتركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، كان لها دور في جهود وقف إطلاق النار، إذ ساعدت في التوسط لإبرام الاتفاق كما أبدت رغبتها في الانضمام إلى قوة عمل لمراقبة تنفيذه.

أخبار ذات صلة
«اجتماع اسطنبول» يدعم تثبيت وقف إطلاق النار في غزة
المتحدث باسم «الأونروا» لـ«الاتحاد»: 90% من سكان غزة يعانون سوء التغذية
المصدر: وكالات
قطاع غزة
تركيا
اجتماع وزاري
غزة
وقف إطلاق النار
آخر الأخبار
للمرة الأولى.. "منار أبوظبي" ينطلق في العين
التعليم والمعرفة
للمرة الأولى.. "منار أبوظبي" ينطلق في العين
اليوم 13:59
مايد عادل أحدث الهدافين في سجل «الأبيض» المونديالي
الرياضة
مايد عادل أحدث الهدافين في سجل «الأبيض» المونديالي
اليوم 13:34
«القوس والسهم».. «7 نجوم» في بطولة «غرب آسيا»
الرياضة
«القوس والسهم».. «7 نجوم» في بطولة «غرب آسيا»
اليوم 13:30
دبي تنضم إلى قائمة منظمي «هود تو كوست» في يناير 2026
الرياضة
دبي تنضم إلى قائمة منظمي «هود تو كوست» في يناير 2026
اليوم 13:27
26 لاعباً في «قائمة أنشيلوتي» لمواجهتي السنغال وتونس
الرياضة
26 لاعباً في «قائمة أنشيلوتي» لمواجهتي السنغال وتونس
اليوم 13:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©