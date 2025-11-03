أوكرانيا تستعيد السيطرة على عشرات الكيلومترات في الجبهة الشرقية

قال قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي، اليوم الاثنين، إن قوات بلاده تقدمت بالقرب من بلدة دوبروبيليا في شرق البلاد، واستعادت السيطرة على 188 كيلومتراً مربعاً كانت خاضعة لسيطرة القوات الروسية، بالإضافة إلى 250 كيلومتراً مربعاً أخرى لم تكن تحت سيطرة أي من الجانبين.

وأوضح سيرسكي، أن القوات الأوكرانية كثفت ضغطها في منطقة دوبروبيليا لإجبار القوات الروسية على تحويل تركيزها بعيداً عن مدينة بوكروفسك الرئيسية القريبة.

وأعلن الجيش الأوكراني اليوم أن روسيا لا تسيطر بالكامل على أي منطقة في مدينة بوكروفسك الشرقية.

وذكرت موسكو في وقت سابق أن قواتها تقدمت في بوكروفسك، التي تعد مركزاً للنقل والإمداد، وتسعى القوات الروسية للسيطرة عليها منذ أكثر من عام.