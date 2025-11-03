تركيا: الأمم المتحدة تعمل على قرار بشأن قوة استقرار في غزة

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الاثنين، إن العمل لا يزال جاريا على قرار الأمم المتحدة لإرسال قوة لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة.

وأوضح، بعد اجتماع وزاري في إسطنبول، أن الدول ستقرر ما إذا كانت سترسل جنودا وفقا لمضمون القرار.

وأضاف أن تركيا تريد أن ترى إطار عمل لما بعد الحرب في غزة "يضمن فيه الفلسطينيون حكم فلسطين وأمنها".

وأكد وزير الخارجية التركي أن على إسرائيل وقف انتهاكاتها لوقف إطلاق النار في القطاع والوفاء بمسؤوليتها بشأن وصول المساعدات الإنسانية.