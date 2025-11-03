الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تركيا: الأمم المتحدة تعمل على قرار بشأن قوة استقرار في غزة

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عقب اجتماع وزاري بشأن غزة
3 نوفمبر 2025 20:31

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الاثنين، إن العمل لا يزال جاريا على قرار الأمم المتحدة لإرسال قوة لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة.
وأوضح، بعد اجتماع وزاري في إسطنبول، أن الدول ستقرر ما إذا كانت سترسل جنودا وفقا لمضمون القرار.
وأضاف أن تركيا تريد أن ترى إطار عمل لما بعد الحرب في غزة "يضمن فيه الفلسطينيون حكم فلسطين وأمنها".
وأكد وزير الخارجية التركي أن على إسرائيل وقف انتهاكاتها لوقف إطلاق النار في القطاع والوفاء بمسؤوليتها بشأن وصول المساعدات الإنسانية.

أخبار ذات صلة
«اجتماع اسطنبول» يدعم تثبيت وقف إطلاق النار في غزة
المتحدث باسم «الأونروا» لـ«الاتحاد»: 90% من سكان غزة يعانون سوء التغذية
المصدر: رويترز
هاكان فيدان
غزة
قوة استقرار في غزة
آخر الأخبار
للمرة الأولى.. "منار أبوظبي" ينطلق في العين
التعليم والمعرفة
للمرة الأولى.. "منار أبوظبي" ينطلق في العين
اليوم 13:59
مايد عادل أحدث الهدافين في سجل «الأبيض» المونديالي
الرياضة
مايد عادل أحدث الهدافين في سجل «الأبيض» المونديالي
اليوم 13:34
«القوس والسهم».. «7 نجوم» في بطولة «غرب آسيا»
الرياضة
«القوس والسهم».. «7 نجوم» في بطولة «غرب آسيا»
اليوم 13:30
دبي تنضم إلى قائمة منظمي «هود تو كوست» في يناير 2026
الرياضة
دبي تنضم إلى قائمة منظمي «هود تو كوست» في يناير 2026
اليوم 13:27
26 لاعباً في «قائمة أنشيلوتي» لمواجهتي السنغال وتونس
الرياضة
26 لاعباً في «قائمة أنشيلوتي» لمواجهتي السنغال وتونس
اليوم 13:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©