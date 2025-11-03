الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أوكرانيا تحصل على دفعة جديدة من أنظمة الدفاع الجوي

صواريخ باتريوت للدفاع الجوي
3 نوفمبر 2025 21:06

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن أوكرانيا تسلمت دفعة جديدة من أنظمة الدفاع الجوي الأميركية الصنع "باتريوت".  
وتعد أنظمة "باتريوت" المتطورة السلاح الأكثر فاعلية في الدفاع الجوي. وناشد زيلينسكي شركاءه الغربيين تزويد بلاده بالمزيد منها.
وقال زيلينسكي إن بلاده وسعت درعها الدفاعي من منظومات "باتريوت" بمساعدة من ألمانيا.
وكتب، في منشور على فيسبوك ومنصة "إكس"، يقول "أشكر ألمانيا، وأشكر بشكل شخصي المستشار الألماني فريدريش ميرتس، على هذه الخطوة المشتركة".
ولم يذكر زيلينسكي تفاصيل بشأن الإسهام الذي قدمته ألمانيا في أنظمة الدفاع الجوي.
وتابع الرئيس الأوكراني في منشوره "أعددنا العدة، منذ فترة، لتعزيز قدراتنا الدفاعية الجوية، وقد تم الآن تنفيذ الاتفاقات المبرمة".
كانت أوكرانيا تمتلك، حتى الآن، عددا محدودا من أنظمة الدفاع الجوي من طراز "باتريوت"، التي تم تسليم معظمها عن طريق ألمانيا أو بمساعدتها.
وقد أثبتت هذه المنظومات فعاليتها كأفضل وسيلة للحماية من الصواريخ.
ووفقا لتقارير إعلامية، كان لدى أوكرانيا في أكتوبر الماضي عشر بطاريات من هذا الطراز، من بينها بطاريات زودتها بها ألمانيا.   

أخبار ذات صلة
ترامب: لا أفكر حالياً في تزويد أوكرانيا بـ«توماهوك»
روسيا تعلن إحراز تقدم ميداني في بوكروفسك
المصدر: د ب أ
صواريخ باتريوت
أوكرانيا
الدفاع الجوي
آخر الأخبار
للمرة الأولى.. "منار أبوظبي" ينطلق في العين
التعليم والمعرفة
للمرة الأولى.. "منار أبوظبي" ينطلق في العين
اليوم 13:59
مايد عادل أحدث الهدافين في سجل «الأبيض» المونديالي
الرياضة
مايد عادل أحدث الهدافين في سجل «الأبيض» المونديالي
اليوم 13:34
«القوس والسهم».. «7 نجوم» في بطولة «غرب آسيا»
الرياضة
«القوس والسهم».. «7 نجوم» في بطولة «غرب آسيا»
اليوم 13:30
دبي تنضم إلى قائمة منظمي «هود تو كوست» في يناير 2026
الرياضة
دبي تنضم إلى قائمة منظمي «هود تو كوست» في يناير 2026
اليوم 13:27
26 لاعباً في «قائمة أنشيلوتي» لمواجهتي السنغال وتونس
الرياضة
26 لاعباً في «قائمة أنشيلوتي» لمواجهتي السنغال وتونس
اليوم 13:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©