أوكرانيا تحصل على دفعة جديدة من أنظمة الدفاع الجوي

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن أوكرانيا تسلمت دفعة جديدة من أنظمة الدفاع الجوي الأميركية الصنع "باتريوت".

وتعد أنظمة "باتريوت" المتطورة السلاح الأكثر فاعلية في الدفاع الجوي. وناشد زيلينسكي شركاءه الغربيين تزويد بلاده بالمزيد منها.

وقال زيلينسكي إن بلاده وسعت درعها الدفاعي من منظومات "باتريوت" بمساعدة من ألمانيا.

وكتب، في منشور على فيسبوك ومنصة "إكس"، يقول "أشكر ألمانيا، وأشكر بشكل شخصي المستشار الألماني فريدريش ميرتس، على هذه الخطوة المشتركة".

ولم يذكر زيلينسكي تفاصيل بشأن الإسهام الذي قدمته ألمانيا في أنظمة الدفاع الجوي.

وتابع الرئيس الأوكراني في منشوره "أعددنا العدة، منذ فترة، لتعزيز قدراتنا الدفاعية الجوية، وقد تم الآن تنفيذ الاتفاقات المبرمة".

كانت أوكرانيا تمتلك، حتى الآن، عددا محدودا من أنظمة الدفاع الجوي من طراز "باتريوت"، التي تم تسليم معظمها عن طريق ألمانيا أو بمساعدتها.

وقد أثبتت هذه المنظومات فعاليتها كأفضل وسيلة للحماية من الصواريخ.

ووفقا لتقارير إعلامية، كان لدى أوكرانيا في أكتوبر الماضي عشر بطاريات من هذا الطراز، من بينها بطاريات زودتها بها ألمانيا.