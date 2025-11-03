إطلاق حملة لتطعيم الأطفال دون سن الثالثة الأسبوع المقبل

غزة (الاتحاد)



أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إطلاق حملة لتطعيم الأطفال دون سن الثالثة في قطاع غزة الأسبوع المقبل.

وقالت صحة غزة، في بيان صحفي أمس، إنها «تعلن إطلاق حملة التطعيم الاستدراكية لتعزيز البرنامج الوطني لتطعيم الأطفال دون سن الثالثة، وذلك بالتعاون والشراكة مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وبدعم من منظمة اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية». وأضافت أن «الحملة ستنطلق يوم الأحد القادم ولمدة 10 أيام وعلى ثلاث مراحل بفارق زمني شهر واحد بين كل مرحلة وأخرى». وأهابت بالأهالي التعاون مع الفرق الصحية واصطحاب أطفالهم لاستكمال جرعاتهم، مع إحضار بطاقة التطعيم إن وجدت لضمان تسجيل الجرعات بشكل دقيق. وأشارت إلى أن الحملة ستنفذ عبر 150 مركزاً صحياً تابعة لوزارة الصحة و«الأونروا» والهلال الأحمر الفلسطيني والمؤسسات الأهلية والدولية العاملة في محافظات قطاع غزة.

وأكدت أن «التطعيم هو خط الدفاع الأول والأخير ضد الأوبئة والأمراض التي تهدد حياة الأطفال الذين فاتتهم جرعات اللقاحات الأساسية».