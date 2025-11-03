الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

«الكنيست» يقر مشروع قانون «إعدام الأسرى الفلسطينيين»

«الكنيست» يقر مشروع قانون «إعدام الأسرى الفلسطينيين»
4 نوفمبر 2025 02:24

غزة (وكالات)

أقرت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، أمس، مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين، وذلك بعد أن منح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الضوء الأخضر للمضي به.
ويأتي المشروع في إطار اتفاقات الائتلاف الحكومي، ومن المتوقع أن يُعرض على الكنيست للتصويت الأول غداً الأربعاء.
ويقضي التشريع بأن «المحاكم الإسرائيلية ستكون قادرة على فرض عقوبة الإعدام على من يرتكب جريمة قتل بدافع قومي ضد  إسرائيلي»، لكنه لن يُطبق على الإسرائيلي الذي يقتل فلسطينياً، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.
ومشروع القانون الذي يقضي بإعدام الأسرى ليس جديداً، إذ تم طرحه مرات عدة على مر السنين، وكان آخرها في عام 2022 عندما أعاد وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، تقديمه مع عدد من التعديلات، وقد تمت الموافقة عليه في القراءة التمهيدية في مارس 2023.

