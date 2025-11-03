الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
رئيسة تنزانيا تؤدي اليمين خلال مراسم تنصيبها

مراسم تنصيب رئيسة تنزانيا سامية صولوحو حسن
3 نوفمبر 2025 21:59

أدت رئيسة تنزانيا سامية صولوحو حسن، اليوم الاثنين، اليمين الدستورية خلال مراسم تنصيبها في بداية مأمورية رئاسية جديدة. 
وأعلنت لجنة الانتخابات فوز سامية في الانتخابات، التي أجريت يوم الأربعاء، بحصولها على 98 بالمئة تقريبا من الأصوات. وتولت سامية السلطة في عام 2021 بعد وفاة سلفها خلال ولايته.
وأدت سامية، البالغة من العمر 65 عاما، اليمين في مراسم أقيمت في ساحة عروض عسكرية في العاصمة دودوما وحضرها شخصيات مهمة، مثل رؤساء الصومال وبوروندي وموزمبيق وزامبيا.
وقالت، في كلمة أمام الحاضرين "مسؤوليتنا هي بناء حاضرنا ليكون أفضل من ماضينا. أدعو الله أن نواصل حماية قيمنا الخاصة بالوحدة والتعاون".

المصدر: وكالات
