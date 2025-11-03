الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

روسيا تعلن إحراز تقدم ميداني في بوكروفسك

آثار معارك وقصف في أوكرانيا
3 نوفمبر 2025 22:29

قالت روسيا، اليوم الاثنين، إن قواتها تقدمت في مدينة بوكروفسك بشرق أوكرانيا مركز النقل والخدمات اللوجستية التي تحاول السيطرة عليها.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن جنودها يدمرون ما وصفته بتشكيلات أوكرانية محاصرة بالقرب من محطة السكك الحديدية والمنطقة الصناعية في بوكروفسك، ودخلوا منطقة "بريجورودني" في المدينة وتمركزوا فيها.
وأعلن الجيش الأوكراني، اليوم، أن القوات الروسية لا تسيطر سيطرة كاملة على أي منطقة في مدينة بوكروفسك.
وذكرت فرقة العمل المسؤولة عن خط الجبهة الشرقية لأوكرانيا على موقع فيسبوك، أن الروس يواصلون "هجومهم في مجموعات صغيرة يصل عدد أفرادها إلى خمسة جنود، دون استخدام مركبات مدرعة".
وقال الفيلق السابع للرد السريع الأوكراني إن القوات الأوكرانية أحبطت محاولة لقطع طريق الإمداد من رودينسكي إلى الشمال.
لكن في شمال بوكروفسك، سجلت أوكرانيا مؤخرا مكاسب بالقرب من "دوبروبيليا". وقال قائد الجيش أولكسندر سيرسكي إن قواته كثفت الضغط هناك.
وحققت روسيا مكاسب ثابتة في القتال على طول خط الجبهة الممتد على امتداد ألف كيلومتر في الأزمة المستمرة منذ نحو ثلاث سنوات وثمانية أشهر.

المصدر: وكالات
بوكروفسك
الجيش الأوكراني
أوكرانيا
