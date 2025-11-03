قطر والأمم المتحدة تبحثان تطورات الوضع في غزة

بحث الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، اليوم الاثنين، مع أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، تطورات الوضع في قطاع غزة.

جاء ذلك على هامش زيارة غوتيريش إلى قطر للمشاركة في مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، الذي تستضيفه الدوحة من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية أنه تم "استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والأمم المتحدة وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، على ضوء الاتفاق على بنود وآليات تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، والسبل الكفيلة بضمان التنفيذ الكامل للاتفاق".

كما جرى تناول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية.