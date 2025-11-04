الأربعاء 5 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الإعصار "كالمايجي" يضرب الفلبين

الإعصار "كالمايجي" يضرب الفلبين
4 نوفمبر 2025 07:27

اجتاح إعصار سريع التحرك وسط الفلبين، اليوم، بعد أن ضرب البلاد ليلاً قادماً من المحيط الهادئ، ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل، وتسبب بفيضانات وانقطاعات في الكهرباء وتشريد عشرات الآلاف من السكان، بحسب ما أعلنت السلطات.

وكان الإعصار "كالمايجي" يمر صباح الاثنين فوق مدينة ساجاي في مقاطعة نيجروس أوكسيدنتال وسط البلاد، مصحوباً برياح بلغت سرعتها 150 كيلومتراً في الساعة (93 ميلاً) وهبات وصلت إلى 185 كيلومتراً في الساعة (115 ميلاً)، وذلك بعد أن وصل إلى اليابسة منتصف الليل في بلدة سيلاجو بمقاطعة ساذرن ليتي شرقي الفلبين.

ويعد "كالمايجي" الإعصار الاستوائي العشرين الذي يضرب الفلبين هذا العام، وكان يتحرك نحو الشمال الغربي بسرعة 25 كيلومتراً في الساعة (16 ميلاً)، ومن المتوقع أن يبدأ بالابتعاد عن القسم الغربي من الجزر متجهاً إلى بحر الصين الجنوبي في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.

الإمارات تتضامن مع الفلبين وتعزّي في ضحايا الإعصار
إعصار كالمايجي يودي بحياة 26 شخصاً في الفلبين
