الأخبار العالمية

قتلى بعواصف عنيفة وانهيار ثلجي في جبال الهيمالايا

أرشيفية
4 نوفمبر 2025 16:25

قضى تسعة أشخاص، بينهم خمسة متسلقين إيطاليين، جراء عواصف ثلجية عنيفة وانهيار ثلجي في جبال الهملايا في الأيام الماضية، على ما أعلنت السلطات النيبالية الثلاثاء.
ووقع حادثان منفصلان منذ الجمعة في مرتفعات هملايا المغطاة بالثلوج. صباح الاثنين، جرف انهيار ثلجي 12 شخصا من مخيّم للانطلاق إلى رحلات التسلق، على قمة يالونغ ري التي يبلغ ارتفاعها 5630 مترا في شرق النيبال، مما أسفر عن مقتل سبعة منهم.
وأشار جيان كومار ماهاتو، وهو مسؤول في شرطة منطقة دولاخا، إلى إنقاذ فرنسيَّيْن ونيباليَّيْن وشخص خامس صباح الثلاثاء.
ولم تُحدَّد جنسية المتسلق الخامس.
وأودى حادث آخر بحياة شخصين في غرب النيبال انقطع الاتصال بهما منذ الجمعة.
وأفادت وزارة الخارجية الإيطالية، في بيان، بأن المتسلقَيْن الإيطاليَّيْن ستيفانو فاروناتو وأليساندرو كابوتو قضيا بعد أن حاصرتهما ثلوج كثيفة خلال تسلقهما جبل بانباري.
وكان الإيطاليان ضمن رحلة تضم ثلاثة أشخاص، وقد انقطع الاتصال بهما منذ الجمعة.
وأُنقذ الأحد المسؤول عن المجموعة الذي كان موجودا في قاعدة الانطلاق، بواسطة مروحية.
تستضيف النيبال التي تضم ثماني قمم جبلية من الأعلى في العالم، مئات المتسلقين سنويا خلال فصلي الربيع والخريف، اللذين يتّسمان بخطورة بسبب البرد والثلوج.

المصدر: وكالات
جبال الهيمالايا
انهيار
انهيارات أرضية
