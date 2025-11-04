الأربعاء 5 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

فيضانات تودي بحياة 15 شخصاً في بابوا الإندونيسية

أرشيفية
4 نوفمبر 2025 16:18

قالت السلطات الإندونيسية اليوم الثلاثاء إن 15 شخصا معظمهم من الأطفال لقوا حتفهم بعد أن جرفتهم المياه أثناء عبور نهر في منطقة بابوا الواقعة في أقصى شرق البلاد، بينما لا يزال البحث جاريا عن ثمانية أطفال مفقودين في قرية أخرى اجتاحتها الفيضانات.
وذكر قائد الشرطة المحلية ألفريدو أجوستينوس رومبياك أن الحادث وقع يوم السبت في قرية دال النائية في منطقة ندوجا، حيث تسببت الأمطار الغزيرة في فيضان النهر وجرفت 15 شخصا.
وأضاف أنه تم انتشال جثة واحدة ولا تزال السلطات تبحث عن الآخرين.
وحثت الوكالة المعنية بالتعامل مع تداعيات الكوارث في إندونيسيا السكان على التأهب لمزيد من الفيضانات مع توقع هطول المزيد من الأمطار الغزيرة في عدة مناطق في بابوا.

المصدر: وكالات
