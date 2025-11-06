الجمعة 7 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

قادة العالم يجتمعون في البرازيل تمهيداً لـ "كوب 30"

لولا دا سيلفا ورئيسة المفوضية الأوروبية خلال اجتماع في بيليم
6 نوفمبر 2025 11:13

قبيل البداية الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة السنوي للتغير المناخي، يجتمع العشرات من قادة العالم اليوم الخميس وغدا الجمعة في مدينة بليم البرازيلية لمناقشة الإجراءات العاجلة للحد من الاحتباس الحراري. ومن بين القادة المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
وتأمل البرازيل التي تستضيف القمة في أن تمنح القمة الزخم للمؤتمر الذي يستمر أسبوعين ويعرف باسم " كوب 30"، ويبدأ رسميا الاثنين المقبل بمشاركة عشرات الآلاف من المشاركين من نحو 200 دولة.
وقال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي وصف المؤتمر بـ "كوب الحقيقة" إن هذا المؤتمر يهدف لتحقيق نتائج ملموسة.
ومن المقرر أن يطلق القادة اليوم الخميس صندوقا جديدا بمليارات الدولارات لحماية الغابات الاستوائية التي تعد " الرئة الخضراء" لكوكب الأرض.

المصدر: وكالات
