الجمعة 7 نوفمبر 2025
الأخبار العالمية

الولايات المتحدة ستلغي رحلات جوية بسبب استمرار الإغلاق الحكومي

6 نوفمبر 2025 11:44

أعلنت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية ، يوم الأربعاء، أنها ستخفض حركة الطيران بنسبة 10% في 40 سوقاً جوية رئيسية اعتباراً من صباح غد الجمعة، وذلك للحفاظ على معايير السلامة خلال استمرار الإغلاق الحكومي الجاري. ومن المتوقع أن يؤثر هذا الخفض على آلاف الرحلات الجوية في مختلف أنحاء الولايات المتحدة.

وتواجه إدارة الطيران نقصاً في عدد المراقبين الجويين الذين يواصلون العمل من دون أجر منذ بدء الإغلاق في الأول من أكتوبر، حيث تغيب بعضهم عن العمل، مما تسبب في تأخيرات واسعة عبر البلاد.

وقال مدير الإدارة، بريان بيدفورد، إن الوكالة لن تنتظر وقوع أزمة للتحرك، مشيرًا إلى الضغوط المتزايدة على الطواقم بسبب الإغلاق. وأضاف: "لا يمكننا تجاهل الأمر". وأوضح بيدفورد ووزير النقل شون دافي أنهما سيجتمعان في وقت لاحق الأربعاء مع مديري شركات الطيران لبحث كيفية تطبيق خفض الرحلات بشكل آمن ومنظم.

وقال بيدفورد: "المؤشرات الأولية تخبرنا بأنه يمكننا التحرك اليوم لتجنب تدهور الوضع". ورفض كل من بيدفورد ودافي خلال مؤتمر صحفي الأربعاء الكشف عن الأسواق الجوية التي ستتأثر بالقرار قبل إبلاغ شركات الطيران رسمياً، مشيرين إلى أن قائمة بالمناطق المتأثرة ستنشر اليوم الخميس.

واختتم بيدفورد بالقول: "إذا استمرت الضغوط في التزايد حتى بعد اتخاذ هذه الإجراءات، فسنعود لاتخاذ مزيد من الخطوات الإضافية". 

المصدر: وكالات
الطيران
الإغلاق الحكومي
الولايات المتحدة الأميركية
