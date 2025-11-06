الجمعة 7 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
روسيا  تدلي ببيان عن المعارك في جبهة بوكروفسك

جنديان أورانيان يقومان بدورية في دونتسك
6 نوفمبر 2025 17:11

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إن قواتها تقدمت في بوكروفسك في منطقة دونتسك في شرق أوكرانيا.
وأضافت الوزارة أن قواتها تخوض معارك ضارية في محاولة لإخراج القوات الأوكرانية من المنطقة.
وتقول موسكو إن السيطرة على بوكروفسك، التي تصفها وسائل الإعلام الروسية بأنها "بوابة دونتسك"، سيمنحها القدرة على التقدم شمالا نحو أكبر منطقتي كراماتورسك وسلوفيانسك في دونتسك.
من جانبها، أقرت كييف بأن الوضع في بوكروفسك أصبح صعبا في الأيام القليلة الماضية، لكنها تقول إن قواتها لا تزال تقاتل هناك وتنفي أنها محاصرة. 

المصدر: رويترز
بوكروفسك
معارك
دونتسك
