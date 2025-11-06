الجمعة 7 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قراصنة يستولون على سفينة قبالة سواحل الصومال

أرشيفية
7 نوفمبر 2025 01:29

مقديشو (وكالات)

أخبار ذات صلة
الصومال مقتل قيادي بارز من «الشباب»
مصر تستعد لنشر قواتها في الصومال

قال مسؤولون بريطانيون، أمس، إن مهاجمين استخدموا الأسلحة الآلية والقنابل الصاروخية للصعود على متن سفينة قبالة الصومال، حيث من المرجّح أن يكون ذلك أحدث هجوم يشنّه القراصنة الصوماليون الذين يمارسون نشاطهم في المنطقة. وأصدر مركز عمليات التجارة البحرية بالجيش البريطاني، تحذيراً بشأن الهجوم، محذِّراً السفن في المنطقة.
كما أفادت شركة «أمبري» الأمنية الخاصة، بوقوع هجوم، قائلةً إنه يستهدف ناقلة تحمل علم مالطا، قادمة من «سيكا» بالهند، في طريقها إلى دوربان بجنوب أفريقيا.
وأضافت الشركة أن الهجوم يبدو أنه اعتداء من جانب القراصنة الصوماليين، الذين أفادت تقارير عن نشاطهم في المنطقة خلال الأيام الأخيرة، والذين يتردّد أنهم استولوا على سفينة صيد لاستخدامها كقاعدة للعمليات.

قراصنة الصومال
السواحل الصومالية
الصومال
القراصنة
القراصنة الصوماليون
الجيش البريطاني
آخر الأخبار
آثار الدمار الواسع في منطقة الشجاعية بمدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
مشروع قرار أميركي بمجلس الأمن لدعم خطة السلام في غزة
اليوم 01:29
جندي أوكراني قرب خط المواجهة في زابوريجيا (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا تعلن تقدم قواتها في «بوكروفسك» الأوكرانية
اليوم 01:29
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على مواقع في جنوب لبنان (رويترز)
الأخبار العالمية
غارات إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان
اليوم 01:29
وزير الخارجية المصري خلال اجتماع الآلية الثلاثية لدول جوار ليبيا
الأخبار العالمية
مصر: الحل السياسي الليبي - الليبي السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة
اليوم 01:29
فلسطينيون يحاولون الحصول على طعام من مطبخ خيري في خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
تحديات معقّدة تعطّل عودة الحياة الطبيعية في غزة
اليوم 01:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©