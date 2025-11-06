قراصنة يستولون على سفينة قبالة سواحل الصومال

مقديشو (وكالات)

قال مسؤولون بريطانيون، أمس، إن مهاجمين استخدموا الأسلحة الآلية والقنابل الصاروخية للصعود على متن سفينة قبالة الصومال، حيث من المرجّح أن يكون ذلك أحدث هجوم يشنّه القراصنة الصوماليون الذين يمارسون نشاطهم في المنطقة. وأصدر مركز عمليات التجارة البحرية بالجيش البريطاني، تحذيراً بشأن الهجوم، محذِّراً السفن في المنطقة.

كما أفادت شركة «أمبري» الأمنية الخاصة، بوقوع هجوم، قائلةً إنه يستهدف ناقلة تحمل علم مالطا، قادمة من «سيكا» بالهند، في طريقها إلى دوربان بجنوب أفريقيا.

وأضافت الشركة أن الهجوم يبدو أنه اعتداء من جانب القراصنة الصوماليين، الذين أفادت تقارير عن نشاطهم في المنطقة خلال الأيام الأخيرة، والذين يتردّد أنهم استولوا على سفينة صيد لاستخدامها كقاعدة للعمليات.