البرازيل تطلق صندوقا لحماية الغابات خلال مؤتمر المناخ

أطلق الرئيس البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الخميس، صندوقا غير مسبوق يهدف إلى الحفاظ على الغابات المدارية، خلال قمة رؤساء الدول والحكومات التي تمهد لمؤتمر المناخ كوب30.

وأعلن دا سيلفا من مدينة بيليم في منطقة الأمازون أن هذا الصندوق "سيكون إحدى النتائج الرئيسية الملموسة" لمؤتمر المناخ.

وتعهدت البرازيل بتخصيص مليار دولار أميركي لهذا الصندوق، من أصل 25 مليارا تأمل بجمعها من الحكومات "الراعية". وتأمل لاحقا أيضا بجمع مئة مليار دولار إضافية من مستثمرين في القطاع الخاص.

وحذر الرئيس البرازيلي من أن "النافذة المتاحة" للتحرك بشأن المناخ "تُغلق سريعا"، وانتقد "القوى المتطرّفة التي تروّج لأخبار مضللة لأهداف انتخابية" وتساهم في تدهور البيئة.

ولبى حوالى 50 رئيس دولة وحكومة دعوة الرئيس البرازيلي لزيارة هذه المدينة الواقعة في منطقة الأمازون تمهيدا لمؤتمر الأمم المتحدة الثلاثين للمناخ (كوب30) الذي يعقد بين 10 و21 نوفمبر الجاري.